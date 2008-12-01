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Yaşam

Sis Çanakkale Boğazı'nı kapattı

Çanakkale'de bugün saat 03.00'ten itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle boğaz çift yönlü olarak ticari gemilerinin geçişine kapatıldı.

01 Aralık 2008 02:00

Çanakkale'de bugün saat 03.00'ten itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle boğaz çift yönlü olarak ticari gemilerinin geçişine kapatıldı.

Toplam 36 mil uzunluğundaki Çanakkale Boğazı'nın Ege girişinden itibaren ve Gelibolu Doğanaslan Mevkii'ne kadar etkili olan ve görüş uzaklığını sıfıra indiren sis nedeniyle önlem alındı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS), telsizden yaptığı anonsla, yoğun sisin gemilerin yol almasını engellediği için boğazın ticaret gemilerinin geçişine çift yönlü olarak kapatıldığını ve boğaz girişi yapan ya da yapmaya hazırlanan gemilerin demirli olarak beklemesi gerektiğini duyurdu. Arabu vapurları ve mini feribot seferleri ise sorunsuz olarak yapılıyor.
 

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