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Sağlık

Şiş ayaklara çare

Ayaklarınız gün içerisinde fazla şişiyorsa, işte size ayaklarınızın şişini alacak pratik ve işeyarar bir formül...

24 Ağustos 2008 03:00

Ayaklarınız gün içinde fazla şişiyorsa, bir litre suda iki avuç papatya ve bir adet limon kabuğunu kaynatın. Suyun ılınmasını bekledikten sonra ayaklarınızı bu suyun içinde yarım saat kadar bekletin. Ayaklarınızı her gün soğuk suyla yıkamaya özen gösterin. Bu sayede hem yorgunluğunuzu unutursunuz, hem de derinizin fonksiyonlarını düzene sokarsınız.

Bitkisel bakım tarifi

1 litre ılık suyun içine 2 tatlı kaşığı deniz tuzu, 1 tatlı kaşığı karbonat, 2 tatlı kaşığı lavanta yağı ve yarım limon damlatın. Ayaklarınızı bu karışımın içinde yaklaşık 25 dakika bekletin. Ayaklarınızı kurulayıp ponza taşıyla ovalayın. Ardından ayak kremi sürün.

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