"Şirvan’da madencilerin taziye evlerinde, 'bakan gelecek' diye köpekle arama yapılmak istendi"

Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan bakır madenindeki iş cinayetine dair rapor hazırlayan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Besime Konca, madende yakını bulunan ailelere zorla belge imzalatıldığını ve polislerin taziye evinde köpekle arama yapmak istediğini söyledi. Konca “AKP hükümeti tarihe bu utançla da geçecek” dedi.

İleri Haber'de yer alan habere göre, HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, partisinin Emek Komisyonu, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Emek Meclisi, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Meclisi ile uzmanlardan oluşan bir heyetle Şirvan’da yaşanan maden faciasına ilişkin hazırladıkları ön raporu Meclis'te düzenledikleri basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaştı.

"İşçiler yıllarca güvenliksiz şekilde çalışmış"

İş cinayetinin yaşandığı maden ocağının, Siirt Şirvan’a bağlı Maden köyünde, 29 yıllığına kiralandığını ve 12 yıldır çalıştırıldığını belirten Besime, “Başlangıçta köydeki evler tek tek satın alınarak işletilmiş, köy yerinden taşınmış. Önce tünel sistemiyle çalışılmış, sonra açık maden sistemine geçilmiş. İşçiler can güvenliği tehlikesi altında yıllarca çalışmışlar “ dedi. “Çalışma yönteminin hukuksuz ve, ‘En az maliyetle nasıl en fazla nasıl rant elde ederim’ mantığıyla çalışıldığını” kaydeden Konca, “Ciner Holding ve bağlı şirketlerin de bu işin içinde olduğunu” savundu.

"Cinayetten 2 gün önce maden yetkilileri uyarılmış"

Madende çalışan işçilerin aylar önce risklere dikkat çektiğini, bütün yetkililere bu riskleri aktardıklarını söyleyen Konca, “Madende bu haliyle çalışmak istemediklerini söylemişler. Ama aldıkları yanıt, ‘Çıkışınızı alabilirsiniz, burada çalışmak isteyen çok’ olmuş” dedi. Göçükten 2 ay önce de 200 metre ileride başka bir göçüğün oluştuğunu ve bir işçinin dinamit patlaması sonucu hayatını kaybettiğini aktaran Konca, bu konuda hiçbir soruşturmanın yapılmadığını belirtti. Katliamdan iki gün önce de bu göçük alanında çatlaklar görüldüğünü ve bu çatlakların çok görünür olmasına rağmen önlem alınmadığına işaret eden Konca, facianın bu olayların sonucunda geldiğini ifade etti.

Yakınlarını kurtarmaya çalışanlara belge imzalattılar

“Olaydan 2 saat sonra Siirt milletvekili olarak alana gittim. 24 saat boyunca hiçbir çalışma olmadı. Sorduğumuzda, ‘Risk var, bu yüzden çalışmalara başlayamıyoruz’ denildi ama Valilik tarafından ‘hummalı çalışmalar var’ denilerek yalan haberler yaptırıldı” şeklinde konuşan Konca, arkadaşlarını akrabalarını kurtarmaya çalışanlara, yetkililerin “Risk var, biz bu riski alarak burada kurtarma çalışması yapıyoruz, sorumluluk bizdedir” şeklinde bir belge imzalattığını belirtti.

“Bakan gelecek diye taziye evinde köpekle arama yapmak istediler!”

Ailelerin hükümet yetkililerine “Buraya gelmeyin, gövde gösterisi yapmayın, biz çocuklarımızın cenazeleri çıkarmaya çalışıyoruz” dediklerini ve ailelerin halen 4 cenazeyi çıkarmak için çalıştığını anlatan Konca, “Ama polis yetkilileri taziye evlerine gidip, ‘Bakan sizin evinize gelmek istiyor, siz çıksanız da biz köpekle arama yapsak’ diyorlar. İşçi ailesini tehlike gören bir anlayışla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

“Dayanışmaya gelenler gözaltına alınıyor”

İşçilere, “Eleştiri yapmayın, tepki göstermeyin, Şirket iyi çalışıyor deyin ki bu şirket kapanmasın” dediklerini aktaran Konca, BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer’in ailelerle görüşmek istediği için Siirt’te gözaltına alındığını söyledi. “Dayanışma için Türkiye’nin batısından gelenlerin ise ‘eylem amaçlı gelmişler’ diyerek gözaltına alındığını” ifade eden Konca, “AKP hükümeti tarihe bu utançla da geçecek. Bunun hesabı bugün olmasa da yarın, adil bir yargı önünde sorulacak” dedi.

Şirvan’daki Maden köyünde bulunan özel bir bakır madeninde 17 Kasım’da meydana gelen iş cinayetinde, 16 işçi toprak altında kalmış, 12 işçinin cenazesine ulaşılmıştı. 4 işçiyi çıkarma çalışmaları ise hala sürüyor.