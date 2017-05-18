Şirvan davasında tutuklu sanık kalmadı

Siirt Şirvan’da yaşanan şev kayması sonucu 16 işçinin toprak altında kaldığı faciaya ilişkin dava da ilk duruşması görüldü. Mahkeme ilk duruşmada tutuklu 7 sanığın tahliyesine karar verdi.

Şirvan’da Ciner Holding’e bağlı Park Elektrik Şirketine ait Madenköy’de bulunan açık maden işletme sahasında 17 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen şev kayması sonucu 16 işçi toprak altında kalmıştı. Günlerce cenazelerinin çıkarılması için arama çalışmaları yapılmış, yaşanan faciaya ilişkin 7 kişi tutuklanmıştı. Siirt savcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşma görüldü.

Evrensel’den Hasan Ükbaş’ın haberine göre duruşmaya 7 tutuklu sanık getirildi. Yakınlarını kaybeden aileler ile HDP Batman Milletvekili Saadet Becerikli, İHD Siirt Şube Başkanı Zana Aksu ile çok sayıda izleyicinin katıldığı duruşmaya madende çalışan işçilerin bir kısmı salonun küçük olması gerekçe gösterilerek alınmadı. İşçiler adliye bahçesinde bekledi. Kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başlayan duruşmada ilk olarak Park Elektrik Açık İşletme Müdürü Mehmet Oğuz savunma yaptı.

"Yağış nedeniyle doğal afet yaşandı"

Sanıklar arasında yer alan İşletme Müdürü Mehmet Oğuz daha önceki ifadelerini tekrarladığını belirterek, “Olay günü yağan yağışlar nedeniyle bir doğal afet yaşandı. Olaydan önce herhangi bir çatlak yoktu. Dolayısıyla öngöremediğimiz bir olay” dedi. Tahliyesini isteyen Oğuz’un savunması sırasından ailelerin bulunduğu sıralardan tepkiler yükseldi. Oğlunu kaybeden bir baba, “Yalan söylüyorsun. İki ay önce biz gittik orada çatlak vardı” dedi. konuşurken gözyaşlarını tutumayan baba fenalık geçirerek yere düştü. Baba salondan çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Baronun talebine ret

Hazırlanan bilirkişi raporlarında maden ocağında çatlak olduğu alt yüklenici firmaların ana firmayı uyarmasına rağmen önlem alınmadığı bilgisi yer almıştı. sanıklar ve avukatlar, doğal afet iddialarını yinelerken yeniden bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi. Şirket yetkilileri herhangi bir çatlak olmadığını öne sürerek tahliyelerini istedi.

Siirt Barosu da duruşmada müdahillik talebinde bulundu. Mahkeme heyeti bu talebi ‘suçtan doğrudan zarar görmedikleri’ gerekçesiyle kabul etmedi.

Verilen aranın ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme 7 sanığın tamamının tahliye edilmesine karar verdi. Karara gerekçe olarak “Uzun tutukluluk süresi göz önüne alınıp, kaçma şüpheleri bulunmaması” gösterildi.