Şirvan Barzani: Bağımsız Kürdistan'ı tartışıyoruz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin yeğeni ve üst düzey Peşmerge komutanlarından biri olan Şirvan (Sirwan) Barzani, merkezi hükümetle Irak’ın bölünmesi konusunu ele aldıklarını söyledi.

Alman Die Welt gazetesine konuşan Şirvan Barzani, Musul’un IŞİD'ten kurtarılmasının ardından bağımsız bir devlet kurulması konusunda Irak merkezi hükümetiyle resmi görüşmeler yürüttüklerini belirtti.

DHA'da yer alan habere göre, şu anda Irak’ta Kürt bölgesinin yüzde 97’sinin IŞİD’ten temizlendiğini kaydeden Barzani,” Merkezi hükümetle bağımsız bir Kürdistan olup olmayacağı konusunda görüşmelere başladık. Tartışıyoruz. Gelecekte mutlaka bütün bölge için bir referandum yapılacak” dedi.

"Olumlu bir anlaşma olacak"

“Musul harekatının Kürtlerle merkezi hükümet arasındaki ilişkileri olumlu etkileyip etkilemediği” sorusuna yanıt veren Şirvan Barzani,” Evet, tarihsel bir ilerleme oldu. İlk kez Peşmerge ve Irak ordusu ortak bir operasyon yapıyor. Başkanımızla birlikte bir delegasyon Bağdat’a gitti ve orada çok olumlu bir görüşme gerçekleştirildi. Biz, IŞİD’in yenilmesi ve Musul’un kurtarılmasının ardından iki taraf arasında olumlu bir anlaşma olacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bağdat "neden olmasın" dedi

Şirvan Barzani, “Olumlu bir anlaşmadan neyi kastediyorsunuz?” sorusuna ise,” Peşmerge ile Irak ordusunun birlikte savaşması, zaten böyle bir anlaşmanın temelini oluşturuyor. Bağımsız bir Kürdistan tartışması da olacak. Bağdat, 'Neden olmasın’ dedi. Bağdat’la ülkenin bölünmesini ve bizim bağımsız bir devlet olmamızı resmen konuşuyor olmak, bizim için yeni bir durum. Musul’un IŞİD’ten kurtarılmasının ardından kentin ve bölgenin geleceğini bizimle tartışmaya hazır olduklarını belirttiler” karşılığını verdi.