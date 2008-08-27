Sırtınız gözden uzak gönülden ırak mı?

Hiç kendinize arkadan baktınız mı? Şöyle incecik askılı, sırtında derin dekoltesi olan bir giysi alırken belki yan dönüp aynaya bakmışsınızdır.



Cefakâr sırtımız kaşınmadıkça, sinek ısırmadıkça ya da ağrımadıkça onunla ilgilenmeyiz. Sonra sırtımızın sivilceler, kırmızı noktalar ve lekelerle dolduğunu, cildin kalınlaştığını ve düzensiz bir haritaya benzediğini fark edince, canımız sıkılır. Düşünmek lazım, sırtımıza ne verdik ki, karşılık bekleyelim?



Sırtta mantar



Siyah noktalar ve sivilceler sadece yüzümüze has değildir. Dekolte, omuzlar ve özellikle sırtımızda da görülebilir. Sırt cildinde mantarlara da sık rastlanır. Sırt mantarları genellikle lekelere benzer. Bu yıpranmanın en önde gelen nedenleri; sırtın güneş ışınlarına açık olması, hormonal yağlanma ve bakımsızlıktır. Özellikle yağlı ciltler hiç ihmale gelmez. Güneşten koruma, nemlendirme ve cilt geliştirme adına yaptığımız her şeyi, dekolteye ve sırtımıza da uygulamamız gerekir. Hatta peelingler ve maskelere varıncaya kadar. Biliyor musunuz; bizi taşıyan, yürüyüşümüze, hava veren en önemli yerimiz sırtımızdır. Ama aynı zamanda en çok yorduğumuz, banyoda en zor ulaştığımız yerdir orası. Sırtımız ne yazık ki gözden ırak, gönülden uzak bakımsız kalır böyle... Sırt bakımını ihmal etmeyin. Özellikle sırtta yağlanma, sivilce problemi varsa kükürtlü sabun, kil maskesi, hafif güneş ve solaryum iyi gelir. Şiddetli ise dermatologa gidilmesi gerekir. Size tavsiye edebileceğim diğer bakımlar; Sırtınızı yumuşak bir fırça hatta yüz fırçası ile hafifçe fırçalayın. Sırt derisinin kurumasına fırsat vermemeliyiz. Onu giysilerin içinde veya güneşin altında kaderine terk etmemeliyiz. Banyodan sonra da nemlendirici sürmeliyiz.



Tedavi yolları var



Sırt cildine en iyi gelen tedavilerin başında Mikrodermabrazyon gelir. Uygulama yapılırken, belli bir basınç ile, son derece ince alüminyum hidroksit kristalleri püskürtülür. Seanslar 15 dakika kadar sürer. Kesinlikle hiçbir acı veya rahatsızlık vermez. Cilde çarpan kristaller, cilt yüzeyini hafifçe aşındırır, uyarır. Böylece ölü derinin soyulmasını ve taze bir deri oluşmasını sağlar. Bu arada, cildin tümü canlanır ve pürüzsüzleşir. Sonuçta cilt gençleşir, gerginleşir ve tazelenir. Seans sayısı cilt tipine göre değişir.



(Dr. Yasemin Fatih Amato – Sabah)







