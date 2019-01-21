T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sırtında kalp şekli ile doğan buzağı ilgi odağı oldu

Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde sırtında kalp şekli olan buzağı dikkat çekiyor

21 Ocak 2019 13:25

Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Silifke ilçesinde sırtında kalp şekli olan buzağı dikkat çekiyor.
Tosmurlu Mahallesi\'nde geçimlerini çiftçilik ve hayvancılık yaparak sağlayan Nurşen- Ali İhsan Tunç çiftinin inekleri, yaklaşık bir ay önce 2 buzağı doğurdu. Bir müddet sonra buzağılardan birinin sırtındaki kalp şekli, görenlerin dikkatini çekti. Vatandaşlar telefon ve fotoğraf makineleri ile buzağının fotoğraflarını çekmeye başladı. Ali İhsan Tunç, \"İkiz buzağımız oldu ve birinin sırtında kalp şekli var\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erol OKURSİLİFKE Mersin DHAMERSİN SilifkeTosmurlu MahallesiNurşen AliTunçBirFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24