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Yaşam

Sırtında çuvalla esrar taşırken yakalandı

Sokak satıcılarına uyuşturucu getirdiği öne sürülen kişi, sırtında çuvalla esrar taşırken yakalandı.

03 Şubat 2009 02:00

Şehirlerarası yolcu otobüsüyle sokak satıcılarına uyuşturucu getirdiği öne sürülen kişi, sırtında çuvalla esrar taşırken Konya'da yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsüyle uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Feyzi T'nin (28), Konya'da sokak satıcılarına esrar getireceği bilgisine ulaşan polis, merkez Selçuklu ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde tedbir aldı. Feyzi T, sırtındaki çuvalda 23 kilogram esrarla birlikte gözaltına aldı.

Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Feyzi T, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Feyzi T, savcılıkça alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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