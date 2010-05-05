Sırtında bıçakla hastaneye taşındı

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Olay, dün öğle saatlerinde Alsancak Mahallesi’nde meydana geldi. İşsiz olan Mustafa Kalı yaya olarak evine giderken, Müftü Deresi civarında önüne çıkan C.Ö. para istedi. C.Ö.'ye aldırış etmeyip, yürümeyi sürdüren Kalı’nın peşinden koşan C.Ö., iddiaya göre cebinden çıkardığı bıçağı sırtına saplayıp kaçtı. Olay yerine çağrılan ambulansla sırtındaki bıçakla Devlet Hastanesi’ne götürülen Kalı ameliyata alındı. Sırtındaki bıçak ameliyatla çıkartılan Kalı'nın, yaklaşık 15 santimetre vücuduna saplanan bıçağın akciğerine de zarar vermesi nedeniyle durumunun ağır olduğu belirtildi.



Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisi süren Kalı, acil serviste iken polise verdiği ifadesinde, “Yürüyerek evime giderken, para istedi. Param olmadığını söyleyip yoluma devam ettim. Kısa bir süre sonra arkamdan yaklaşarak bıçağı saplayıp kaçtı” dedi.



İstediği parayı vermediği için Kalı’yı bıçaklayan C.Ö., Müftü Deresi kenarında kısa süreli kovalamaca sonunda gözaltına alındı. C.Ö., yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Polisi’ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor. (milliyet)