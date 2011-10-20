-Sirte'ye bayrak diktiler SİRTE (A.A) - 20.10.2011 - Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi'nin doğum yeri Sirte kentini uzun süren çatışmaların ardından bugün ele geçiren muhalif savaşçılar, geçici hükümetin bayrağını kente dikti. Görgü tanıkları, Ulusal Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin Sirte'yi ele geçirmesinin ardından silah sesleri arasında kentteki büyük bir kamu binasına bayraklarını astığını söyledi. Akdeniz kıyısındaki Sirte, yaklaşık iki aydır Ulusal Geçiş Konseyi güçlerinin kuşatması altındaydı.