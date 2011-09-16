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Dünya

Sirte'de şiddetli çatışmalar TRABLUS (A.A)

16 Eylül 2011 04:40

-Sirte'de şiddetli çatışmalar TRABLUS (A.A) - 16.09.2011 - Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi'ne bağlı kuvvetlerin Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte'ye girmesinin ardından kentte şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi. Ulusal Geçiş Konseyi askeri sözcüsü Abdülrahman Busin, konseye bağlı birliklerin, güney, doğu, batı yönlerinden ve kıyıdan koordineli bir baskı uygulayarak kente girdiğini söyledi. Birliklerin kent içinde ne kadar ilerleyebildiğini bilmediğini belirten sözcü, Kaddafi yanlısı kuvvetlerle şiddetli çatışmalar yaşandığını kaydetti.   Öte yandan, Libya'da Muammer Kaddafi güçlerine yönelik NATO hava harekatının komutan yardımcısı Fransız general Vincent Tesniere, Kaddafi güçlerinin halen yüzde 15 kadarının savaşır durumda olduğunu bildirdi. General Tesniere, Kaddafi'nin operasyonel güçlerinin Trablus'tan 400 kilometre güneydeki Sebha'ya ve 360 kilometre doğudaki Sirte Limanı'na kadar olan bölgede yoğunlaştığını belirterek, NATO'nun 19 Mart'ta Libya'da başlattığı operasyonun başarısında silahlı insansız hava araçlarının rolünün belirleyici olduğunu kaydetti.

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