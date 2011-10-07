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Dünya

Sirte'de 30 UGK askeri öldü TRABLUS (A.A) 

07 Ekim 2011 05:09

-Sirte'de 30 UGK askeri öldü TRABLUS (A.A) - 07.10.2011 - Tolga Özgenç - Libya'da haftalardır kuşatma altında olan Sirte'de, Kaddafi yanlıları ile muhaliflerin sokak çatışmasında 30 muhalif askerin öldüğü bildirildi. Ulusal Geçiş Konseyi yetkililerinden alınan bilgiye göre, büyük bölümü muhaliflerin eline geçen Sirte'de savaş daha çok sokak çatışması şeklinde yapılıyor. Sirte'nin küçük bir bölümünü kontrol eden Kaddafi askerleri ile UGK güçleri arasındaki şiddetli çatışmalarda 30 muhalif asker öldü. UGK yetkilileri, hem kayıpların artması dolayısıyla hem de geçiş hükümetinin kuruluşunu açıklamak için düşmesini bekledikleri Sirte'ye hafta sonuna kadar yoğun saldırı düzenleneceğini bildirdi.

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