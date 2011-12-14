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Politika

Sırt çantasında bombayla yakalandı

İzmir'de PKK üyesi olduğu öne sürülen bir kişi, içinde bomba olduğu tespit edilen sırt çantasıyla yakalandı.

14 Aralık 2011 02:00

T24 - İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin, Bornova ilçesi Mevlana Mahallesi'nde PKK üyesi olduğu ileri sürülen 17 yaşındaki B.G.'yi boru tipi bombayla yakaladığı açıklandı.  



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürülüğü'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine Bornova ilçesinde şüpheli bir kişiyi takibe aldı. Polis ekipleri, PKK üyesi olduğu iddia edilen 17 yaşındaki şüpheliyi yolda durdurdu.Zanlının yanındaki sırt çantasında yapılan aramada bombaya rastlandı.Bunun üzerine olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı.Eyleme giderken yakalandığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.Bomba imha ekipleri düzeneği etkisiz hale getirdi. 

Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olarak adlandırılan KCK'nın gençlik kolunda yer aldığı, izinsiz gösterilere katılmak ve molotofkokteyli atmak suçlarından poliste 3 ayrı kaydı bulunduğu ve cezaevinden 25 gün önce tahliye olduğu öğrenilen B.G, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan B.G, tutuklanarak cezaevine konuldu.



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