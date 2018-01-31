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Sırt çantasında 10 kilo eroin ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da, polisin takibe aldığı şüpheli bir kişinin yapılan üst araması ve çantasında 10 kilo 240 gram eroin ele geçirildi

31 Ocak 2018 20:35

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da, polisin takibe aldığı şüpheli bir kişinin yapılan üst araması ve çantasında 10 kilo 240 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polis, Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Karşıkaya Mahallesi\'nde şüpheli bir kişinin üzerinde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları E.K.\'yı durdurup üst araması yaptı. Yapılan aramada, şüpheli kişinin üzerinde ve sırt çantasında 20 paket halinde 10 kilo 240 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan E.K., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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