Sırt çantası çocuğun omurgasını bozuyor

Okul çantaları çocukların belini 'büküyor'



Okul çantalarına dikkat

Alman Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hilal Yıldız, Akşam gazetesine verdiği demeçte, ağır sırt çantasının sırt kaslarında ve bağlarında zorlanmalara sebep olabileceğini söyleyerek velileri uyardı. “Vücut ağırlığının yüzde 15’inden ağır çantaları taşıyan çocuklarda başın gövdeye göre öne doğru eğik durumda olduğu saptanmıştır” diyen Dr. Yıldız, çocukların duruş bozuklukları yaşamaması için şu tavsiyelerde bulundu:Ağır sırt çantaları çocuklarda solunum fonksiyonlarının zayıflamasına neden oluyor. Uygun okul çantasının 2 geniş omuz askısı ve bel kemeri olmalı.Çantanın arka kısmı, omuz askıları ve bel kemerinin yumuşak desteği bulunmalı.Bel kemeri mutlaka kullanılmalı ve her 2 omuzdan asılarak düzgün olarak taşınmalı.Çanta ağırlığı çocuğun ağırlığının yüzde 10-15’ini geçmemeli. Çanta mümkün olduğu kadar az doldurulmalı.Sırt çantası uzun süreli kullanılmamalı ve uzun süreli kullanım gerekli ise tekerlekli olanlar tercih edilmeli.‘Büyük alalım, gelecek yıl da giysin’ demeyin!Dr. Hilal Yıldız öğrencilerin gün boyu giydiği ayakkabılara da dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek ayakkabı seçimiyle ilgili püf noktalarını anlattı.Çocuğun normal gelişimi için rahat, yumuşak ve esnek bir ayakkabı tercih edilmeli.Terlemeye karşı ayakkabının iç yüzeyi ter emici bir malzemeden yapılmış olmalı, aynı zamanda da ayağı soğuktan korumalı.Çocuğun ayağına en uygun ayakkabı (ne büyük, ne küçük) tercih edilmeli.Topuk kısmı ve ayak başparmağı tarafında bir parmak kadar boşluk olmalı.Ön kısmı geniş ve yuvarlak olmalı, arka kısmı güçlü ve nispeten hareketsiz olmalı, bağ ve yapışkanlı kısımlar topuğu ayakkabının arka kısmına sağlam şekilde tespit edebilmeli.Ön tarafı esnek olmalıdır. Ayakkabının esnek olması önemlidir çünkü sert ayakkabı ayak hareketliliğini ve kas gücünün gelişimini sınırlar.Üst kısmı yumuşak ve özellikle sıcak havalarda havayı geçiren bir malzemeden yapılmış olmalı. Plastik ve diğer sentetik malzemelerden yapılan ayakkabılar yerine deri veya kanvas kumaş tercih edilmeli.