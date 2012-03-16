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Sağlık

Sırt çantaları sırt ağrısına yol açıyor

Archives of Disease in Childhood sağlık dergisinde yayınlanan rapora göre bir çok öğrencinin sırt çantası aşırı derecede ağır.

16 Mart 2012 14:47

 

T24 - İspanya'da öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre sırt ağrılarının ağır okul kitaplarıyla dolu sırt çantalarıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
 
1,403 öğrenci üzerinde yapılan araştırmaya göre yoğun sırt ağrıları bu sepepten kaynaklanıyor. İspanya'da Burela'da Costa ve Palma'da Son Dureta Hastahanelerinde yapılan araştırma sonucunda öğrencilerin, vücut ağırlıklarının yüzde onunu aşan hiç bir şeyi taşımamaları söylendi.
 
Kuzey İspanya'da 12-17 yaş arası 11 farklı okuldan öğrenciler üzerinde yapılan araştırmada, öğrencilerin yaklaşık üçte ikisinin yüzde on kuralına uymadıkları görüldü. Sırt çantasının ağırlığının, sırt ağrısı üzerindeki etkileri incelendiğinde ise, kurala uymayan öğrencilerin yılda minumum 15 günü sırt ağrısıyla geçirdikleri saptandı.
 
Uzmanlar, öğrencileri sırt çantalarının ağırlığına göre dört ayrı gruba ayırdılar. Sırt çantası ağırlığı en yüksek olan gruptaki öğrencilerin, sırt çantası ağırlığı en az olan öğrencilere oranla yüzde 50 daha çok sırt ağrısı yaşadıkları belirtildi. Rapora göre sırt ağrısı kız çocuklarında daha çok görülen bir problem. Bu sağlık sorunu yaşla birlikte daha da artıyor.
 
Araştırmanın yazar iş hayatında yetişkinlerin fazla kilo taşımasına müsade edilmezken, çocuklara ağır yükler taşıtıldığını belirtiyor. (BBC Türkçe)

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