Sırt ağrısı 5 kişiden birinde görülüyor



T24 - Bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasıyla artış gösteren sırt ağrısı, her 5 kişiden birinde görülüyor ve fibromiyaljiden osteoporoza kadar ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor.



Sırt ağrısı, boyun alt ve arka kısmı, omuzların arka kısımları, kürek kemikleri çevresi ve bele kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyor.



Araştırmalara göre, her 5 kişiden birinin sorunu olan sırt ağrısı gençlerden ileri yaştaki kişilere kadar hemen her yaş grubunda ortaya çıkabiliyor.



Sırt ağrılarının, kimi zaman kas incinmesi gibi basit bir nedenle oluşabilirken, kimi zaman ise fibromiyaljiden osteoporoza kadar pek çok ciddi hastalıkların habercisi olabileceğine dikkati çeken Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ayçe Atalay, bu nedenle özellikle sabit bir bölgede ve sürekli devam eden sırt ağrılarının mutlaka ciddiye alınması gerektiğini söyledi.







Bu hastalıkların belirtisi sırt ağrısı



Sırt bölgesinde, kaslara ve yumuşak dokulara bağlı gelişen ağrıların görülme sıklığının, bilgisayarın hayata daha fazla girmesiyle, özellikle genç ve orta yaştaki kişilerde arttığını belirten Atalay, belirtisi sırt ağrısı olan hastalıkları şöyle sıraladı:



Myofasiyel ağrı sendromu: Sırt bölgesinde, kaslara ve yumuşak dokulara bağlı gelişen ağrıların görülme sıklığı, bilgisayarın hayatımıza daha fazla girmesi nedeniyle özellikle genç ve orta yaştaki kişilerde arttı. Yapılan çalışmalara göre; uzun süreli sırt ağrısından yakınan hastaların, yaklaşık yarısında myofasiyel ağrı sendromu mevcut. Bu sendrom, özellikle ofis çalışanları gibi oturarak uzun süre çalışan kişileri etkiliyor. Bu hastalarda, genellikle sırt bölgesindeki kaslarda, üzerine basmakla ağrının tetiklendiği noktalar bulunuyor. Kişilerin duruşlarının bozuk oluşu yakınmaları arttırıyor.



Boyun fıtığı: Boyun, sırt ve omuz birbirine yakın olduğu için bu bölgelerin ağrıları birbirleri ile karışabiliyor. Boyundan kaynaklanan ağrılar bazen boyunda şiddetli hissedilirken, bazı hastalarda ise sırt bölgesine kadar, bazen de kol boyunca uzanabiliyor. Boyun ve sırt omurgalarındaki eklemleri tutan kireçlenmeler de sırt ağrısı kaynağı olabiliyor. Sırt bölgesindeki omurlar arasında fıtıklar olabilmekle beraber, bu sorun, daha nadir olarak görülüyor. Ağrıya, özellikle kolda güç kaybı veya uyuşukluk eşlik ediyorsa, boyun fıtığının habercisi olabiliyor.



Fibromiyali: Fibromyalji, kadın hastalarda daha sık görülen ve boyun ile sırt bölgesi başta olmak üzere, yaygın vücut ağrısına neden olan bir tablo. Hastalar, sıklıkla sabah yorgun kalktıklarından, çabuk yorulduklarından şikâyetçi oluyor. Şikâyetler, soğuk, yorgunluk ve stresle artıyor. Bu grup hastada, baş ağrıları, bağırsak sorunları (özellikle şişkinlik), ellerde uyuşma ve şişlik hissi gibi bazı başka şikâyetler de sık gözleniyor. Depresif duygudurum, hastaların ağrıya hassasiyetini arttırıyor. Bu nedenle hastaların bu yönden de tedavi olmaları, ağrıların tedavisini kolaylaştırıyor.



Skolyoz: Sırt ağrısı ile başvuran hastaların yaşı da dikkate alınıyor. Çünkü farklı yaşlardaki hastalarda farklı hastalıklar kendini sırt ağrısı olarak gösterebiliyor. Örneğin, gelişme çağındaki çocuklarda Skolyoz adı verilen omurga eğriliğinin tipik belirtisi, sırt ağrısı olabiliyor. Şikâyetler, uzun süre bilgisayar başında kalındığında artış gösterebiliyor. Bu hastalığın, sıklıkla takip edilmesi gerektiği için erken dönemde doktora başvurulması gerekiyor. Çocuk ve adolesanlarda genellikle ağrı olmayabiliyor. Omuz, kürek kemikleri ve kalçalardaki asimetri, bu hastalığa işaret edebiliyor.



Osteoporoz: Yaşlı ve kadın hastalarda ise kemik erimesi (osteoporoz), işaretini, sırt kemiklerinde kırılmalar ve buna bağlı boy kısalması ile sırt ağrısı olarak verebiliyor. Bu durumda ilaç tedavisinin yanı sıra, sırt kaslarına yönelik egzersizler, kişinin sırtında kalıcı kamburluk oluşmasını engelleyebiliyor. Belli bir sırt omuru üzerinde yoğunlaşan ağrı ve hassasiyet oluyor. Ağrı sürekli ve şiddetli nitelikte özellik sergiliyor.''



Ayçe Atalay, daha nadir olmakla beraber, omurgaları tutan kötü huylu hastalıkların da sırt ağrısına neden olabildiğini belirterek, bu yüzden ağrı gece başlıyorsa veya sürekli ya da şiddetli ise ve kilo kaybı varsa zaman kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini vurguladı.











