Sırrı Süreyya Önder'e 40 yıl hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım'da gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.



DİHABER'in haberine göre, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Önder, "örgüt üyesi olmak", "örgüt propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" iddialarıyla suçlanıyor.

<br /> 86 sayfalık iddianamede Önder’in 26 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır’da yapılan DTK Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşma da suç sayıldı.

Çözüm sürecindeki o fotoğraf suç sayıldı

Sırrı Süreyya Önder’in ‘çözüm süreci’ döneminde devlet yetkililerinin bilgisi dahilinde 2013 yılında Kandil’de görüştüğü KCK yöneticileriyle çektiği ve basına yansıyan fotoğraflarla ilgili Bursa’da yaşayan bir yurttaşın yaptığı şikayete yer verilen iddianamede, “Sözcü gazetesinin haberi ve şüpheliye isnat edilen terör örgütü yöneticileriyle bir arada bulunarak fotoğraf çektirmesi değerlendirildiğinden şüphelinin cebir, şiddet olgusunu meşru gösterecek nitelikte örgütün propagandası yaptığı hususunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

Diyalog ve müzakere çağrısı da suç

Yine Önder’in İmralı Heyeti üyesi olarak 21 Mart 2016’da Diyarbakır’da düzenlenen Newroz’da Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü konusunda yaptığı konuşmanın içeriğini de savcılık suç saydı. İddianameyi kabul eden mahkeme, davanın ilk duruşmasını önümüzdeki günlerde belirleyecek.