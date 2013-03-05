T24 LogoT24 Logo
Politika

Sırrı Süreyya Önder'den Erdoğan'lı telefon şakası

BDP'li Sırrı Süreyya Önder'in komisyon toplantısında çalan telefonunu, 'Alo, Sayın Başbakanım' diye açması ve konuşmaya devam etmesi, diğer komisyon üyelerini şaşırttı

05 Mart 2013 12:09

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, komisyon toplantısında çalan telefonunu 'Alo, Sayın Başbakanım' diye açtı. Telefonda komisyon üyesi İyimaya'yı şikayet eden Önder'in herkesi işlettiği orta çıktı.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesindeki Yazım Komisyonu, BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Toplantıya, başkan Önder'in telefon şakası damga vurdu.

Toplantı sürerken çalan telefonunu, "Alo, Sayın Başbakanım" diyerek açan Önder, herkesi şaşırttı.

Bir süre toplantı salonunda konuşmasını sürdüren ve bu sırada, "Anayasa üzerinde çalışıyoruz, ancak üyeniz Ahmet İyimaya çalışmalara yardımcı olmuyor, şiir okuyor" dediği duyulan Önder, ardından salon dışına çıktı.

İyimaya, "Ben ne yaptım ya?... Başbakan beni bilir" derken, komisyon üyeleri kendi aralarında "Başbakan herhalde esir kamu görevlileriyle ilgili durumu öğrenmek için Sırrı Bey'i aradı" yorumunu yaptılar.

Yaklaşık 20 dakika sonra salona dönen Önder'in bir arkadaşının numarasına Başbakan'ın fotoğrafını kaydettiğini ve espri yaptığını açıklaması herkesi güldürdü.

Ayrıca, BDP'nin İmralı heyetinde yer alan Önder'le ilgili, toplantıda söz alan söz alan CHP'li Atilla Kart, esprili bir üslupla "Yoğun görüşme mesailerinin ardından Uzlaşma Komsiyonu çalışmalarına da zaman ayırdığı için Sırrı Bey'e teşekkür ediyoruz" dedi.

 

 

ETİKETLER

sırrı süreyya önderatilla kartanayasa komisyonutelefon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24