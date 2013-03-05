Sırrı Süreyya Önder'den Erdoğan'lı telefon şakası

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, komisyon toplantısında çalan telefonunu 'Alo, Sayın Başbakanım' diye açtı. Telefonda komisyon üyesi İyimaya'yı şikayet eden Önder'in herkesi işlettiği orta çıktı.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesindeki Yazım Komisyonu, BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Toplantıya, başkan Önder'in telefon şakası damga vurdu.

Toplantı sürerken çalan telefonunu, "Alo, Sayın Başbakanım" diyerek açan Önder, herkesi şaşırttı.

Bir süre toplantı salonunda konuşmasını sürdüren ve bu sırada, "Anayasa üzerinde çalışıyoruz, ancak üyeniz Ahmet İyimaya çalışmalara yardımcı olmuyor, şiir okuyor" dediği duyulan Önder, ardından salon dışına çıktı.

İyimaya, "Ben ne yaptım ya?... Başbakan beni bilir" derken, komisyon üyeleri kendi aralarında "Başbakan herhalde esir kamu görevlileriyle ilgili durumu öğrenmek için Sırrı Bey'i aradı" yorumunu yaptılar.

Yaklaşık 20 dakika sonra salona dönen Önder'in bir arkadaşının numarasına Başbakan'ın fotoğrafını kaydettiğini ve espri yaptığını açıklaması herkesi güldürdü.

Ayrıca, BDP'nin İmralı heyetinde yer alan Önder'le ilgili, toplantıda söz alan söz alan CHP'li Atilla Kart, esprili bir üslupla "Yoğun görüşme mesailerinin ardından Uzlaşma Komsiyonu çalışmalarına da zaman ayırdığı için Sırrı Bey'e teşekkür ediyoruz" dedi.