Sırrı Süreyya Önder'den TBMM Başkanı Yılmaz'ın Saray teklifine yanıt: Hepimiz firar ediyoruz

TBMM Başkanı İsmet Yılmaz’ın yeni seçilen Başkanlık Divanı üyeleriyle tam kadro Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ziyaret etme planı kriz yarattı.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, CHP ve HDP ile birlikte MHP’nin de Saray ziyaretine sıcak bakmaması ziyareti zora soktu. Uygun gün soran Yılmaz’a, CHP’li Tufan Köse’nin “Ben çarşamba yokum” demesi üzerine Yılmaz, “Ne dersiniz çarşamba olmasına, yani çoğunluğu sağlarsak...” diye yeni bir öneri getirdi. HDP’li Sırrı Süreyya Önder ise “Biz yarın hepimiz firar ediyoruz” dedi. AK Partili Başkanvekili Nacı Bostancı da “Yani o zaman önceliğimiz salı mı oluyor, olmazsa çarşamba” dedi.



'Divanımız bu, diyelim'



Yılmaz bu kez de “Veya şu seçim erken biterse belki ondan sonra olabilir ki yani en azından her partiden birer arkadaşım... Yani eksiksiz gidersek seviniriz -öyle diyelim- Başkanlık Divanımızla” dedi. Bostancı da, “Sadece Başkan yardımcıları...” önerisini ortaya attı. Yılmaz ise bu öneriye karşılık “Yok, hep beraber gidelim ki ‘divanımız bu’ diyelim’” dedi. Divan’da ziyarete ilişkin bir karar alınmadan tartışma noktalandı.

CHP, HDP ve MHP’li üyelerin Saray’a gitmeye sıcak bakmaması ziyareti zora sokarken, kulislerde ya ziyaret yerinin Saray’dan Dışişleri Konutu’na kaydırılabileceği ya da ziyaretin sadece Divan’ın AK Partili üyeleriyle yapılabileceği konuşulmaya başlandı.