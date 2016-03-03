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Politika

Sırrı Süreyya Önder'den Abdullah Öcalan'a: Siz benim babamsınız

Öcalan: Sırrı, sen yedi yıl cezaevinde kaldın, kendi emeğine sahip çıkmalısın; kaldı ki sen bir yetimsin...

03 Mart 2016 10:27

Can Bursalı

Çözüm Süreci’nde HDP heyeti, devlet görevlileri ve Abdullah Öcalan arasında İmralı Adası’nda yapılan görüşmelerde, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, Öcalan’a ‘’Siz benim babamsınız’’ dediği görüşme tutanaklarına yansıdı.

Görüşme tutanaklarının yayımlandığı ‘Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa: İmralı Notları’ kitabında yer alan ''Siyaset öngörebilmektir'' başlıklı bölümde, HDP heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’a dönemin HDP Eş Genel Başkanları Ertuğrul Kürkçü ve Sebahat Tuncel’in 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’ne ve HDP ile HDK’ya ilişkin hazırladıkları raporu okuyor.  

 

''Ben senin siyaseten babanım''

 

26 Ağustos 2014'te yapılan görüşmede Önder, raporu okuduktan sonra Öcalan ‘’Siyaseti doğru, dikkatli ve ciddi yapmalısınız. Emeğinize saygı duymalısınız, yoksa kasıp kavrulursunuz. Buna dikkat etmelisiniz. Sırrı, sen yedi yıl cezaevinde kaldın, kendi emeğine sahip çıkmalısın. Kaldı ki sen bir yetimsin’’ diyor. 

Öcalan’ın sözleri üzerine Sırrı Süreyya Önder söz alarak, ‘’Olur mu Başkanım? Siz söylediniz ya, benim babam sizsiniz, ben kendimi yetim saymıyorum’’ ifadelerini kullanıyor. 

Kitapta Öcalan’ın bu sözlere çok güldüğü belirtilerek, şu ifadeleri kullandığı aktarılıyor:

‘’Ben senin siyaseten babanım, sen bana siyaseten Adıyaman’daki o değerli emekçi İl Başkanı’nın emanetisin. Bizim de bir sol geleneğimiz var, emek geleneğimiz var, buna sahip çıkıyoruz. Ekonomik güçlüklerin var, biliyorum, onu çözebilirsiniz.’’

 

''Ekonomik sorunum yok''

 

Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın ardından tekrar söz alarak şu yanıtı veriyor:

‘’Hiçbir ekonomik sorunum yoktur Başkanım, çözdüm ben.’’

Öcalan bu diyaloğun ardından önündeki notları Sırrı Süreyya Önder’e vererek heyetteki bir diğer isim Pervin Buldan’ı dinleyeceğini belirtiyor ve Önder’den de gündemi yazmasını istiyor. 

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