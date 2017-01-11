Sırrı Süreyya Önder: Türkiye anayasa görüşmelerini izleyemiyor çünkü bir paniğin eseri

TBMM Genel Kurulu'nda HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, TBMM TV'nin Anayasa görüşmelerini kesintisiz vermemesine yönelik eleştirilerine "Bütün dünya izliyor ama Türkiye izleyemiyor, Türkiye izlemiyor" diye destek verdi. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın "Sen farkında değilsin internette yayınlanıyor" sataşmasına Önder, "İdrak meselesinde senden geri kalmam Elitaş. Türkiye izleyemiyor çünkü bir paniğin eseri" diye karşılık verdi.

Tutuklu bulunduğu için 11 milletvekilinin yasama faaliyetine katılmadığına dikkat çeken Önder, "O vekillerin, anayasal güvence altına alınmış olan ve hâlen dokunulmazlığı devam eden o vekillerin gelip bu yasama faaliyetine katılması lazım, bu yok. Bu olmayınca böyle eften püften, sizin de panik eseri yaptığınız ve tamamen artık saçmalığın dik âlâsı boyutuna varan, burada ancak liseli gençlerde hoş görülebilecek birbirine gösterme, beraber kabine girmeyle falan iş buraya getiriliyor" diye konuştu.

AKP’li Yusuf Başer’in tutuklu milletvekillerini kastederek, "Terörist onlar" sözlerine HDP’li Önder’in tepkisi, "Terörist babandır, terörist sensin" sözleriyle olunca tartışma da tırmandı. Tutanaklar yansıyan görüşmeler şöyle.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Hele HDP, ya arkadaş, sen daha oy kullanmaktan korkuyorsun, gelip benim nasıl oy kullanacağıma fikir beyan ediyorsun.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Ankara) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Önder, iki dakika süreyle sataşmadan söz veriyorum size.

Buyurun…

YUSUF BAŞER (Yozgat) - Terörist onlar, terörist!

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Ankara) - Terörist babandır! Terörist sensin!

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Utanmıyorsunuz değil mi?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Ankara) - Biraz hukuk dersi alın.

MEHMET METİNER (İstanbul) - Sayın Başkan, kimsenin milletvekillerine saygısızlık yapma hakkı yok!

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) - "Terörist" diyor.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - "Babandır." ne demek ya? Ne kadar ayıp bir şey!

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) - "Terörist" diyor.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, hatibi davet ettim kürsüye.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) - "Terörist" diyor.

YUSUF BAŞER (Yozgat) - Terörist faaliyet yapmış…

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) - O zaman oradan dedi ki: "Kimseye böyle bir ithamda bulunamazsın."

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - İyi de babasını niye katıyorsun, ayıp değil mi?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) - Bu üsluba böyle.

BAŞKAN - Sayın Önder, buyurun.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) - Mütekebbire kibir sadakadandır.

NAZIM MAVİŞ (Sinop) - Ergen çocuklar gibi teröristin tanımını oku da…

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) - Bizim cesaretimizin zekâtı hepinizi cesur yapar. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

YUSUF BAŞER (Yozgat) - Geç onu sen!

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) - Evet, öyle, öyle.

YUSUF BAŞER (Yozgat) - Önce adam ol, adam!

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) - Kırk yıldır, söyleyin, o ayağınız taşa değmemiş sizin.

NAZIM MAVİŞ (Sinop) - Cesaretini toplayıp da oy kullanamıyorsun sen!

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) - Şurada, bakın, bizi öyle hapisle, zindanla da korkutamazsınız.

YUSUF BAŞER (Yozgat) - Biz mücadeleyle geldik buraya!

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - Oy kullanamıyorsun oy! Oy kullan!

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) - Yüzlerce yıl hapis yatmışız biz, biz zindanlardan gelmişiz.

YUSUF BAŞER (Yozgat) -Suç işleyenler gidecek cezaevine, kusura bakma!

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) - Bu memlekette siyaseten mahkûm olmakla siyasi iktidarın sahibi olmak arasındaki fark kıl payıdır, kıl payı. Sizinki de cezaevinden geldi, dört ay yattınız, kırk sene anlatacaksınız siz. Bize bu konuda akıl veremezsiniz.

NAZIM MAVİŞ (Sinop) - Sen de cesaret olsaydı gerçek teröriste terörist diyebilirdin.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) - Sayın Başkan, süremi başlatın.

YUSUF BAŞER (Yozgat) - Kusura bakma, bura tiyatro alanı değil.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) - Şimdi, gelelim Sayın Elitaş'ın meselesine. Oy vermekten korkuyoruz öyle mi? Bugün, şimdi, "evet" oylarında bir düşüş oldu değil mi?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Artış oldu farkında değilsin.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) - "Hayır" oylarında bir düşüş oldu. Herkes gözünü açmış HDP'yi bu iftirayla boğmak için alesta bekliyordu, "Fire verdiler, şöyle oldular, böyle oldular." Bakın, bu tartışmalardan eser kalmadı şimdi, bir.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Kendinize güvenemiyor musunuz?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) - İkincisi, "hayır" tutumumuzu en net bir şekilde belirtmişiz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İrade beyan ediyor, gizli oylamayı bozuyor.

YUSUF BAŞER (Yozgat) - Hani gizliydi?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) - Bu tutumdur.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Hem de parti adına irade beyan ediyor.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) - Üçüncüsü, bu konuda, ihsasırey konusunda size söylenecek bir tek şey vardır, "el haya vel iman" iman hayadandır.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Onu size söylemek lazım.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) - Utanma duygunuz olsa... Her gün siz, her konuda ihsasırey ediyorsunuz, artık Himalaya'sına çıktınız bunun, Himalaya'sına çıktınız.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ben imza atmışım kardeşim, ona imza atmışım ben. Ben o Anayasa değişikliğine imza atmışım. 316 milletvekili imza altmış.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) - Şuna gelelim: Cesaret meselesine gelelim. 81 vilayetli bir ülkeyi 80 vilayete düşürdünüz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) - Bunun ceremesini bu referandum eğer yapılırsa önünüzde göreceksiniz, vakit çok erken olacak! (HDP sıralarından alkışlar)