Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın mesajını yorumladı

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, kardeşi Mehmet Öcalan aracılığıyla ilettiği mesajı değerlendiren HDP'li Sırrı Süreyya Önder, çözümü içselleştirmiş bir heyet ve anlayışın devreye girmesi gerektiğini söyledi.

öSputnik’te yer alan habere göre, çözüm sürecinde İmralı Heyeti'nde de yer alan HDP Ankara Milletvekili Önder, Öcalan'ın mesajını Med Nuçe kanalına telefonla bağlanarak değerlendirdi.

Şu anki hakim anlayışın askeri olduğunu savunan Önder, şöyle konuştu:

"Böyle bir anlayışla kapsamlı bir meseleye yaklaşılamaz. Kentleri yıkarız, dağları bombalarız. Bütün bunların tümü salt kışla mantığıdır. Böyle bir anlayışla böyle kapsamlı bir meseleye yaklaşılamaz. Biz heyet olarak dilimizi barışa alan açan bir noktadan kullanmaya çalıştık. Bunu da Sayın Öcalan'dan öğrendik."

Önder, Öcalan'ın en önemli özelliğinin de tutarlılık olduğunu söyledi:

"Son bir yıl içerisinde sivil siyaset aktörlerinin verdiği demeçlerdeki ruhsuzluğa bakın, bir de Sayın Öcalan'ın verdiği mesajın içeriğine bakın aradaki fark hemen kendisini belli ediyor. Sayın Öcalan'ın gerek süreç boyunca, gerek öncesinde en önemli özelliklerinden birisi tutarlılığıydı. İlkesel olarak yaklaştığı meselelerde hiçbir taviz vermedi."