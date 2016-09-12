Abdullah Öcalan: Bir önceki süreci biz yok etmedik, 6 ayda bu sorunu çözeriz

İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde kalan PKK lideri Abdullah Öcalan, Kurban Bayramı dolayısıyla verilen izin kapsamında kardeşi Mehmet Öcalan ile görüştü. Abdullah Öcalan için 50 kişinin başlattığı açlık grevinin ardından çıkan izinle görüşmeyi gerçekleştiren Mehmet Öcalan, ziyaretten bir gün sonra yaptığı açıklamada "Ağabeyim Abdullah Öcalan, 'bizim projelerimiz vardır, o önceki süreci biz yok etmedik. 6 ayda bu sorunu çözeriz, bu kör bir savaştır. Artık bu kan, gözyaşı dursun, bunu basına açıklayabilirsin' dedi" ifadesini kullandı. Diyarbakır'daki DBP il binasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarının okunmasının ardından açlık grevi sona erdi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Mehmet Öcalan, İmralı ziyareti sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ağabeyim Abdullah Öcalan'ın sağlık durumu iyidir. Fiziksel olarak orada bir sorunu yoktur. Durumumuz eskisi gibi devam ediyor."

Açlık grevi başlatmışlardı

HDP, DBP, DTK, HDK ve KJA, Abdullah Öcalan’dan haber alınamaması ve sağlık durumunun belirsizliği nedeniyle milletvekilleri, partililer, sanatçıların katılımıyla süresiz dönüşümsüz açlık grevi başlatmıştı.

Ardından Kurban bayramı dolasıyla 14-18 Eylül tarihleri arasında hapiste bulunanlra verilen açık görüş iznine Abdullah Öcalan'da dahil edildi. Öcalan son olarak 29 Nisan'da bir heyetle görüşmüştü. Ondan sonra herhangi bir görüşmesi olmamıştı.

Mehmet Öcalan, "2 seneye yakın zamandır görmüyoruz. Avukatlar da 5 yıldır görüş yapmadı. Biz hükümetten devletten bir tek bunu istiyoruz. Öcalan'ın yasal hakkı vardır. Bunun için avukatların önünün açılmasını bekliyoruz. Bir de aile... Bu hakkın bize verilmesini istiyoruz" dedi.

Bu kapsamda Abdullah Öcalan kardeşi Mehmet Öcalan ile dün bir görüşme gerçekleştirdi. Kardeş Öcalan görüşme sonrası açıklama yapmadan ayrılmıştı.

Mehmet Öcalan, bugün PKK liderinin gönderdiği mesajı Dyarbakır'da DBP'lilerin açlık grevinde buluduğu il binasında düzenlediği toplantıda okudu.

Mehmet Öcalan, ağabeyi Öcalan’ın fiziki olarak hiçbir sorununun olmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, şunları söylediğini kaydetti:

"Ağabeyim Abdullah Öcalan'ın sağlık durumu iyidir. Fiziksel olarak orada bir sorunu yoktur. Durumumuz eskisi gibi devam ediyor. Burada sorunumuz yok, projelerimiz var. Eğer devlet bu projelere hazırsa, biz bu sorunu 6 ayda bitirebiliriz. Önceki süreci biz yok etmedik.Kürt sorunu 100-200 senelik bir sorundur. Eğer devlet samimi olsaydı bu sorun çözülürdü. Günde 30 insan ölüyor. Bu ülke bunu hak etmiyor. Biraz vicdanlı olan insanlar düşünmelidir. Devlet hazırsa iki adamını buraya gönderir. Evet bu ağır bir sorundur ama bizim projelerimiz hazırdır. 6 ayda bu sorunu çözeriz. Bu kör bir savaştır. Kimsenin kimseyi yenebileceği bir savaş değil. 30-40 yıldır devam ediyor, daha da devam eder. Tek taraflı olmuyor bu çözüm. En büyük taraf devlettir. Devlet işaret ederse bu sorun uzun süre devam etmez, çözülür” dedi.

Açlık grevi sona erdi

Diyarbakır’da, aralarında DBP Eş Başkanı Sabahat Tuncel ve DTK Eş başkanı Leyla Güven ile HDP’nin 5 milletvekilinin bulunduğu 50 kişinin Öcalan ile görüşülmesi amacıyla başlattıkları açlık grevi de sona erdi.

Basına yansıyan son görüşme 5 Nisan'daydı

Abdullah Öcalan’ın, 27 Temmuz 2011’den bu yana avukatlarıyla, 6 Ekim 2014’ten bu yana ailesiyle, 5 Nisan 2015’ten bu yana İmralı heyetiyle görüşmesine izin verilmemişti. Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi (CPT) 28-29 Nisan 2016’da İmralı’da Öcalan’la görüşmüştü.