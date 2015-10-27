Sırrı Süreyya Önder: Öcalan bize 'Bu sizinle son görüşmem olabilir' dedi

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecinin geldiği son noktayla ilgili neler düşündüğüne ilişkin olarak, "Öcalan'la son görüşmede bize dedi ki; hükümeti kast ederek 'bunlar çok ciddiyetsizler. Muhtemelen bu sizinle son görüşmem olabilir. Eğer bunlar tekrar bu işi çatışma boyutuna getirirlerse, demokratikleşme hamlesini yapmazlarsa ve sizi İzleme Heyeti'yle göndermezlerse beni ölmüş bilin. Buraya da gelmeyin' dediğini" aktardı.

Sırrı Süreyya Önder, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına konuk oldu. Gündemdeki son terör olaylarını değerlendirdi. Önder şunları söyledi:

İşte programda yaşanan o diyalog:

- Ne kadar zamandır Öcalan'dan bir haber yok?

En son Nisan ayından beri haber yok. En son ben gittim.

- Ne düşündüğünü biliyor muyuz bu sürece dahil?

Kısmen biliyoruz.

- Nereden biliyorsunuz?

Orada kalan arkadaşların görüşçülerinden edindiğimiz bilgilerden biliyoruz.

- Ne düşünüyor?

Ne düşündüğünü daha önce bize söyledi. Son görüşmede Öcalan bize dedi ki hükümeti kast ederek 'bunlar çok ciddiyetsizler. Muhtemelen bu sizinle son görüşmem olabilir' dedi. 'Eğer bunlar tekrar bu işi çatışma boyutuna getirirlerse, demokratikleşme hamlesini yapmazlarsa ve sizi İzleme Heyeti'yle göndermezlerse beni ölmüş bilin' dedi. 'Buraya da gelmeyin' dedi. Bana dedi, yanımızda da devlet görevlileri vardı.