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Politika

Sırrı Süreyya Önder: Öcalan'ın mektubundaki hususlar açıklanabilir

Geçen hafta Abdullah Öcalan ile görüşen, ardından Kandil'e giden heyette yer alan BDP'li Önder, Öcalan'ın yazdığı mektuptaki hususların kamusal alana taşınacağını söyledi

04 Mart 2013 21:19

 

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun bugünkü görüşmelerine, Milliyet'in yayımladığı "İmralı zabıtları" haberinde Abdullah Öcalan ile konuşmaları yer alan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlık yaptı. Önder ile komisyonda görevli CHP Milletveki Atilla Kart sözlü tartışma yaşadı.

Komisyon üyesi Kart, "Barışın sağlandığı görüntüsü ile başkanlık sistemi altında bir mühendisliğin yapıldığını görüyoruz" deyince Önder, Öcalan'ın yazdığı mektubu kast ederek, "Mektupta sözü edilen hususlar kamusal alana taşınacaktır. Açıklanabilirler. Biz, ortak vatan ve ülke bütünlüğünü esas alıyoruz" yanıtı verdi.

Önder, CHP’nin başkanlık pazarlığı imasına, "AKP’nin başkanlık sistemi önerisinin tartışılabileceğini komisyonda daha önceden söylediklerini" hatırlatarak yanıtladı. CHP’li Kart ise Önder’e, "Yoğun mesaiden sonra zaman ayırdığınızdan dolayı umarım bizi de bilgilendirirsiniz" dedi.

 

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