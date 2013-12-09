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Sırrı Süreyya Önder mal varlığını açıkladı

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Twitter hesabı aracılığı ile tüm adayların da mal varlığını açıklama çağrısı yaptı

09 Aralık 2013 13:34

HDP İstanbul Milletvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sırrı Süreyya Önder, Twitter'deki hesabında 'Mal beyanımdır' diyerek sahip olduğu mal varlığını açıkladı ve 'hodri meydan' diyerek rakiplerinin de mal varlığını açıklama çağrısında bulundu. Sadece Audi marka aracı olduğunu söyleyen Önder, kendisine çıkan TOKİ kurasının bile ilk taksitini ödeyemediğini ifade etti.

Ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, Önder, kendisi gibi, kızı, annesi, kardeşi ve eski eşinin kiracı olduğunu belirtirken, takipçileri ile şunları paylaştı:

"İlk meclise girdiğimizde iki yıl önce TOKİ kurası çıktı. İlk taksitini bile ödeyemedim. İptal ettiler. Şimdi 'TOKİ'den ev çıktı' diyenler, iki yıl önce iptal edilen işi şimdi güncelleyenler. Hiç bir malım mülküm yok şükür. Sıra sizde. Sizin başkan adaylarınız da mal varlığını açıklasın. 150 karakter yeterse:)) Benimkine 8 karakter yetiyor yok şükür.

Bana ve aileme ait bir tapu varsa bulanındır. Bir maaştan fazla para varsa bulanındır. Hodri meydan!

Çağrımdır: Her aday mal varlığını açıklasın. Son 15 yıl içindeki artışlarla beraber. Ben açıkladım. Audi marka bir aracım var. Trafik kazasında pert olmuştu. Onun toparlanmış halidir. Kasko bile yapmıyorlardı. İnsanlık onuru haram servetlerden önemlidir."

 

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