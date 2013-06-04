Sırrı Süreyya Önder, İmralı'ya gidecek 6. heyette yer almayacak mı?

Helin Alp / Ankara

BDP’nin İmralı’ya gitmek için Adalet Bakanlığı’na yaklaşık iki hafta önce sunduğu listede, BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in ismi yer alıyordu. Ancak, kulislerde Taksim Gezi Parkı eylemlerinde aktif rol oynayan Sırrı Süreyya Önder’in BDP listesinde yer almayacağı konuşuluyor. Perşembe ya da Cuma İmralı’ya gitmesi beklenen 6’ncı heyette BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Grup Başkanvekili Pervin Buldan’ın yer alması bekleniyor.

BDP heyetinin geçen hafta İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la 6’ncı defa görüşmesi bekleniyordu. Ancak, beklenen bu görüşme gerçekleşmedi. En son 14 Nisan’da İmralı’ya giden BDP heyetinin bu hafta içinde Öcalan’la görüşmek için Adalet Bakanlığı ile temasa geçtiği öğrenildi.

Kritik dört görüşmede yer almıştı

İkinci BDP heyetiyle İmralı’ya giden ve aynı zamanda Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olan Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’la çok kritik dört görüşmede yer almıştı. Öcalan’la görüştükten sonra Kandil’e de giden Önder, aynı zamanda 21 Mart’ta Diyarbakır meydanında Abdullah Öcalan’ın tarihi barış mektubunu okuma fırsatı yakalamıştı. Öcalan’ın en kritik mesajlarını kamuoyuna ve Kandil’e ileten BDP’liler arasında olan Önder, en son iki hafta önce BDP heyeti ile Kandil’e gitmişti.

Baluken: Gezi Parkı amacını aşmıştır

BDP, Gezi Parkı eylemine destek verdiğini açıklarken dün BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken’in Meclis’te yaptığı basın toplantısında yaptığı açıklamalar da oldukça dikkat çekiciydi. Taksim Gezi Parkı eylemi ile ilgili bir değerlendirme yapan Baluken, hükümeti halktan özür dilemeye davet etti ve yasaklayıcı politikalardan vazgeçmesini istedi. Emniyet teşkilatı içerisinde kapsamlı bir soruşturma başlatmasını, sorumluların derhal görevlerine son verilmesini gerektiğini söyleyen Baluken’in açıklamalarındaki en önemli nokta ise Gezi Parkı eylemlerinin amacını aştığını söylemesi oldu.

Gezi Parkı eyleminde gelinen noktayı “90 yıldır bu ülkede herkesi tekleştirmeye çalışan anlayışın AKP zihniyeti ile bir rövanş durumuna geçişidir” diye tanımlayan Baluken, böyle bir gelişmeye destek vermeyeceklerini söyledi. Gezi Parkı eylemlerini desteklediklerini ancak ırkçı, ulusalcı, cinsiyetçi kesimlerle birlikte hareket etmeyeceklerinin de altını çizen Baluken’in bu açıklamalarına rağmen Sırrı Süreyya Önder’in dün yine Gezi Parkı’nda olması akıllarda soru uyandırdı.

Masada, sınır dışına çekilme ve demokratik adımlar da var

İmralı’ya gidecek olan BDP heyeti, Abdullah Öcalan’la ne konuşacak? PKK’nın sınır dışına çekilmesi devam ederken, İmralı’ya gidecek BDP’lilerin Öcalan’la barış ve çözüm sürecinin ikinci aşamasını değerlendirmesi bekleniyor. Kulislerde, hükümetin atacağı demokratik adımları bekleyen BDP’nin, 6’ncı defa görüşeceği Öcalan’la sınır dışına çekilme süreci ile anayasanın tartışmalı maddeleri olan ‘vatandaşlık’ ve ‘anadilde eğitim’ konusunu da masaya yatıracağı konuşuluyor.

Kulislerde, BDP’nin Öcalan’la cezaevindeki tutuklulardan TMK’ya, seçim barajının düşürülmesinden referanduma kadar birçok konuda da görüş alışverişinde bulunacağı belirtiliyor.

BDP’lilerin, vatandaşlık kavramına “Türk vurgusu yapılacaksa bunun yanına ‘Türkler, Kürtler, Ermeniler, Lazlar ve diğer etnik kimlikler de bu ülkenin vatandaşıdır’ ifadesinin de yer alması gerekiyor” şeklindeki parti içi görüşü de Öcalan’a iletmesi bekleniyor.

Abdullah Öcalan, daha önce İmralı’ya giden BDP heyetine vatandaşlık tanımı ile ilgili olarak ‘nötr’ bir ifade kullanılması yönünde görüşlerini bildirmişti.

BDP’nin Abdullah Öcalan’la yeni anayasa sürecinde görüşeceği konulardan biri de ‘anadilde eğitim’. AKP’nin anayasa önerisinde anadilde eğitim konusunda yasakların kaldırılması yer alırken eğitim hakkının kullanılması yer almıyor. BDP’nin olası referandum öncesi Öcalan’la anadilde eğitimin anayasada tanımlanması konusunda da görüş alışverişinde bulunacağı belirtiliyor.