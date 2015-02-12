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Sırrı Süreyya Önder ile Yalçın Akdoğan'dan sürpriz görüşme

Başbakanlık Merkez Bina’da dün HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile Yalçın Akdoğan bir toplantı gerçekleştirmişti

12 Şubat 2015 16:37

Çözüm süreci heyetinde yer alan HDP’li Sırrı Süreyya Önder ile Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Meclis'te sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından konuşan Sırrı Süreyya Önder, "Kaygılarımızı ve düşüncelerimizi ilettik, tekrar görüşeceğiz" dedi.

Görüşmede, Yalçın Akdoğan'ın gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'na geleceğini açıkladığı iç güvenlik düzenlemesi ile çözüm sürecine ilişkin gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Sırrı Süreyya Önder'in görüşmede iç güvenlik paketine ilişkin kaygılarını çözüm sürecine etkileri üzerinden aktardığı belirtiliyor.

 

‘İki hafta içinde müzakere
aşamasına geçilebilir’

 

Başbakanlık Merkez Bina’da dün de HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile Yalçın Akdoğan bir toplantı gerçekleştirmişti. Aynı saatlerde HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, “Bir iki hafta içerisinde müzakere aşamasına geçilebilir” demişti.

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