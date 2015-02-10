HDP: İç güvenlik paketi taşları bağlayıp köpekleri serbest bırakma yasasıdır

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, iki haftadır Meclis'te görüşülmesi ertelenen tartışmalşı içgüvenlik paketini eleştirerek, "Bu paket taşları bağlayıp köpekleri serbest bırakma yasasıdır" dedi.

Yüksekdağ, HDP grup toplantısında AKP ve muhalefet partilerini eleştirdi. HDP'nin parti olarak seçime gireceğini yineleyen Yüksekdağ, "HDP'yi hedefleyen her engelleme çabası AKP'ye destek vermek ve güçlendirmektir. İktidar ikitidar olmayı biliyor muhalefette biraz basiretli olsun" dedi.

Yüksekdağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Başbakan'a sesleniyorum, Güvenlik Paketi'ni çekmek için daha bir haftanız var. Bu bir haftada çok iyi düşünün, tartışın, önünü, sonunu iyi hesaplayın ve demokratik kesimlerin muhalefetini dikkate alın, paketi geri çekin.

- İç güvenlik paketi taşları bağlayıp köpekleri serbest bırakma yasasıdır. Akp Hükümeti bu paketle Ohal ve sıkı yönetimi dönemini başlatıyor. Güvenlik paketi darbe anlayışı ve faşizan anlayışı tesis etmektir. Toplumu aptal yerine koymaktır.

- Sorumluluk ve suçlarını muhalefet partileri uğraşmasın işlerine baksınlar iktidara baksınlar HDP ile uğraşarak partimiz hakkında çeşitli sataşmalar yolu ile uğraşmaktan politika üretemiyorlar. HDP'yi hedefleyen her engelleme çabası AKP'ye destek vermek ve güçlendirmektir. İktidar ikitidar olmayı biliyor muhalefette biraz basiretli olsun.

- Artık bizim açımızdan ne baraj ne de başka engeller tartışma konusu değildir. Tolanan parti meclisimizde bu kararlığımızı yeniden teyid ettik ve seçime HDP olarak katılarak söz verdik ve emekten yana olan bu sözümüzü tutacağız. Artık Türkiye toplumu bir değişimin eşiğindedir. Bütün Türkiye halkların bütün kesimlerin demokratik siyasete katılacağı kanalları açacağımız en önemli kanaldır HDP. Artık Türkiye toplumunun bilinci özgürleşti. Türkiye toplumuna baktığınızda bunu göreceksiniz. HDP Türkiye halklarının övgüsne mazhar oluyor. HDP'yi bir bölgeye sıkıştıramıyorlar. Değişmemekte ısarar eden siyaset ve iktidar yerinde sayabilir ama Türkiye halkları yerinde beklemeyecek Türkiye halkları bilincini özgürleşti ve HDP ile yürüyecek.

- Biz yerel meclislerle ve yerel yönetimlerle güçlendirilmiş bir parlementer sistemin inşası için mücadele edeceğiz. Bize diyorlarki ya başkanlık istemi ya da eskimiş bu parlementer yapı biz ikisinede mecbur değiliz biz yeni bir demokratik model oluşturulacağını biliyoruz. İşte bu model hayata geçtiğinde kimse köylüler hakkında karar veremeycek kimse işçinin grevini yasaklayamayacak kimse halklarımızın söz söyleme ve karar alma hakkını kendisinde göremeyecek.