Sırrı Süreyya Önder: HDP ve CHP birlikteliği şart

HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP’nin politikalarını değerlendirdi. HDP, CHP ve daha birçok paydaşın içinde olacağı bir birlikteliğin şart olduğunu ifade eden Önder, “Güçlü bir blok oluşmadığı sürece Türkiye’nin gidişatının düzelmeyeceğini ifade ederken oluşan ittifakın iktidarı hedeflemesi gerektiğini” söyledi.

Dihaber’e konuşan Önder ‘bunun sayı birliği değil fikir birliği olması gerektiğini’ aktardı.

"Slogan değil eylem ittifakı olmalı"

İttifak konusuna yaklaşımını anlatan Önder sayı birliğinin değil fikir birliğinin olmasını belirterek “Geçmişten bugüne ittifak tecrübeleri bize bir artı birin de her zaman iki etmediğini bazen daha azı getirdiğini gösterdi. Hak, hukuk, adalet gibi bir sloganla son dönemlerde ana muhalefet partisinin ortaya çıkardığı söylem iletişimsel bağlamda arkasında durulabilir bir söylem; peki eylemsel olarak! Ortaya bir ittifak çıkacaksa bu bir slogan ittifakı değil, eylem ve program ittifakı olmalı.” şeklinde konuştu.

"HDP’nin yüzde 20 bandına çıkması mümkündü"

Öte yandan Önder, değerlendirmelerine şöyle devam etti; “Türkiye’de esen otoriterleşme rüzgarı herkesi umutsuzluğa sürükledi; ama HDP bir parti ve program olarak yüzde 7’den yüzde 13’e çıkan toplam oy oranıyla aslında tüm kamuoyuna bir şey söyledi. 1+1’in 2’den çok daha fazlasına denk olduğu örneğin. HDP’nin kendi programı dahilinde bence yüzde 20 bandına kadar tırmanması, 2015’in ilk çeyreğinin koşulları sürseydi fazlasıyla mümkündü. Dış etkenler, medya baskısı, programlı olarak terörize edilmemiz gibi gerçekler bizi şimdi içine sokulmak istendiğimiz umutsuzluk havasına sürükledi. Bu yüzden en başında söylediğim “kuvvetli bir muhalefet” değil “kuvvetli bir iktidar” olma vizyonuna tutunacak bir ittifak çare olabilir”

"Birliktelik şart"

HDP, CHP ve daha birçok paydaşın içinde olacağı bir birlikteliğin şart olduğunu ifade eden Önder, 2019 seçimleri sorusuna ise 2 yıl daha bu ülkeyi sıkışmışlık rejimine bırakamayız diyerek yanıtladı. Öte yandan Öncer, konuşmasının sonunda iktidar hedefi olan bir birliktelik olmadıkça Türkiye’nin gidişatının iyi olmayacağını söyledi.