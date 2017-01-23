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Sırrı Süreyya Önder gözaltına alındı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

Önder'in 'adli kontrol şartı' kaldırıldı

23 Ocak 2017 20:41

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Diyarbakır’da yürütülen bir soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Önder’in hakkında daha önce verilen “adli kontrol şartı” da kaldırıldı. 

dihaber'in haberine göre,  Önder, 4 Kasım günü gözaltına alındığı dosya kapsamında sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Dosya kapsamında hakkında “zorla getirme kararı” verilen Önder, Ankara’daki ikametgâhında gözaltına alındıktan sonra Ankara Adliyesi’ne götürüldü. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma kapsamında SEGBİS ile ifade veren Önder, daha sonra serbest bırakıldı. 

Öte yandan dosya kapsamında daha önce savcılık kararıyla alınan “adli kontrol şartı”nın da kaldırılmasına karar verildi.

Önder’in gözaltına alındığı dosya, Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) Diyarbakır’daki genel kurulunda yapmış olduğu konuşması nedeniyle açılan davayı kapsıyordu.

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