Sırrı Süreyya Önder gönlündeki İstanbul adayını açıkladı



Yerel seçimlerde, BDP'nin İstanbul adayı olup olmayacağı merak edilen Sırrı Süreyya Önder, dün bir TV programında 'kendi adayının kendisi olmadığını' söyleyerek gönlünden geçen isimleri açıkladı.

Gezi Parkı protestolarının ilk günlerinde iş makinelerinin önüne çıkarak ağaçların kesilmesini engelleyen ve bu hareketiyle büyük sempati topladıktan sonra adı sık sık İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı için geçen BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kendi adaylarının farklı kişiler olduğunu söyledi.

İMC TV'de "Ayşegül Doğan ile Gündem Müzakere" programında soruları yanıtlayan Önder, adaylığına ilişkin bir soru üzerine, “Herkese mavi boncuk dağıtıyorum, benden aday çıkar mı” dedi.

‘Benim adayım Alper Taş'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmadığını, adayların yerellerde halk tarafından belirleneceğini dile getiren Önder, "Benim adayım ben değilim. Seçeceğimiz ortak adayımızla birlikte kapı kapı meydan meydan gezeceğim, bu kampanyayı ben yürüteceğim, bölgenin vekili olmam vesilesiyle. Benden daha iyi yapacak yüzlerce arkadaşımız var" dedi.

Önder, "Sizin adayınız kim?" sorusuna "ÖDP Genel Başkanı Alper Taş" diye yanıt verdi. Bir diğer aday önerisinin de Mehmet Bekaroğlu olduğunu söyleyen Önder, adayların Kongre'yi takiben bir hafta içinde belirleneceğini açıkladı.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Hakların Demokratik Partisi (HDP) hakkında bilgi veren Önder, 40'ın üzerinde bileşeni olan HDK'nın en üst yapılanma olduğunu, HDP'nin de HDK içerisinden çıkmış bir parti olduğunu söyledi. Önder, HDK'da bireysel, gençlik, kadın, inanç temsiliyetlerine alan açıldığını belirterek, gençlerin daha fazla müdahil olması gerektiğini, bu konuda eksiklik olduğunu ekledi.

'Forumlar Türkiye'nin yeni siyasal dinamosu'

Gezi direnişi ve ardından oluşturulan forumlarla ilgili bir soru üzerine Önder, " Hayat sizi beklemez. Çıkarmamız gereken en önemli ders bu olmalı. Biz bunu çıkardık, bununla çok sert bir şekilde yüzleştik. Forumlar bizim HDK örgütlenmemizdir. Forumlarla ortaya çıkan bilinç Türkiye'nin geleceğini belirleyecektir, Türkiye'nin yeni siyasal dinamosudur. HDP bunun çok bilincinde, enerjisini buradan alıyor" dedi. Önder, örgütlenme ve çalışmaların bu forumlara dayandığına işaret etti.

CHP 'ye sert eleştirilerde bulunan Sırrı Süreyya Önder, bir konuşmasında "CHP kazanacağına AKP kazansın" dediği iddiasını yalanladı. Önder, "AKP ile CHP'nin bir farkı olmadığını" söylediğini belirterek, "Biz kazanacağız dedim" dedi. CHP'nin yerel yönetim siyasetini eleştiren Sırrı Süreyya Önder, belediyelerde ihaleye fesat karıştıranların aklandığı yasanın AKP ve CHP'li vekillerin oylarıyla Meclis'ten geçtiğini hatırlatarak, BDP'li belediyelerin bir tanesinde dahi yolsuzluk olmadığını, 100'e yakın belediye başkanını ve meclis üyesinin demokratik siyaset yaptıkları için cezaevinde olduğunu kaydetti.

Önder, şöyle devam etti: "Biz rantın peşinde değiliz. Biz yerel iktidarlar için birbirimizi yemiyoruz. Benim mülayim olmam bekleniyor. Bizim ölülerimiz var, daha toprakta bedenleri çürümedi. 20-30 yılını hapiste çürüten yoldaşlarımız var. Hangisi bir bardak çayından fedakarlık eder."

'CHP ile ittifak konuşılmaya değer'

CHP-BDP ittifakının konuşulmaya değer olduğunu söyleyen Önder, nedenini ise şöyle açıkladı: "Belki dönüşürler. Belki sosyal demokrat olmak akıllarına gelir. Tabandaki gücü yüzde 5'i bulmayan bir güruh, neredeyse yüzde 80'ini esir almış. Irkçı söylemler, nefret söylemleri... Buradan hiçbir iyilik çıkmaz. CHP'nin saygıdeğer tabanı bundan fayda görmez. Birlikte mücadele bizim sosyal demokrat ya da onların sosyalist olması anlamına gelmiyor. Ortaya ilkeler konulursa, bu ilkelerde herkes kendi tabanını ikna edeceğine gözü keserse, olur niye olmasın. İttifaka kapalı değiliz. Ama bu iş koyun pazarlığı şeklinde olmaz. İttifak lafını telaffuz etmeniz için demokrasi ile bağdaşmayan çapaklarınızdan arınmanız geriyor. Buna yönelik ilkesel tutum belirlemeniz gerekiyor. Olursa düşünürüz, olmazsa biz kendi yolumuzda gidiyoruz, gitmeye de devam ederiz."

Önder, yerel seçimler konusunda ise adayların ve kent yönetimi ilkelerinin, forumlar ve forumların ortaya çıkardığı bilinçle, demokratik ve şeffaf bir şekilde belirleneceğini kaydetti.

AKP süreci ciddiye almıyor

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çözüm süreci konusunda da değerlendirmelerde bulundu. AKP Hükümeti'nin süreci ciddiye almadığını söyleyen Önder, çatışmaların yeniden başlaması durumunda canlı kalkan olacağını kaydetti. Önder, Abdullah Öcalan'ın BDP'li vekillerle son görüşmesinde, "Bu kadar gayriciddilik olmaz. Ben başladığım ve başlattığım yerdeyim ama karşılık bulamıyorum. Bu son görüşmemiz olabilir" dediğini aktardı.