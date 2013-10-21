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Sırrı Süreyya Önder'in 'İstanbul'a adayım' açıklaması ironiymiş

Sırrı Süreyya Önder, 'İstanbul’a adayım, CHP oylarımı bölmesin' çıkışıyla gündeme gelmişti. Bu açıklama internet sitelerinde, sosyal medyada, gazetelerde birden bire en çok konuşulan konu oldu

21 Ekim 2013 15:33

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in 'İstanbul'a adayım, CHP oyları bölmesin' açıklaması sadece ironiymiş. Önder, CHP'nin 'aradan çekil' çağrılarına cevap verdi.

“Sırrı Süreyya Önder İstanbul ’dan aday olacak mı? Eğer olursa CHP oy kaybeder mi?” sorusundan hareket ederek bir yazı kaleme alan Cumhuriyet yazarı Utku Çakırözer’in, “CHP İstanbul’u AKP’ye kaptırmamak için BDP’ye İstanbul’da güçlü aday çıkarmayın önerisi yaptı” iddiası siyaset kulislerini karıştırdı.

Önder, Çakırözer’in iddia ettiği CHP teklifine, katıldığı bir televizyon programında, “Ben aday olmasam Kürtler koşa koşa CHP’ye mi gidecek” cevabını vermişti. Önder’in bu cevabı da adaylık sinyali şeklinde yorumlanmış olacak ki, tartışmaların harareti arttı.

Birkaç gün önce yaptığı, “İstanbul’a adayım, CHP oylarımı bölmesin” çıkışıyla herkesi şaşırttı. İnternet sitelerinde, sosyal medyada, gazetelerde birden bire en çok konuşulan konu oldu.

Taraf gazetesinden Ertan Altan'ın haberine  göre, bu aralar CHP’li çevrelerin korkulu rüyası. Henüz Mustafa Sarıgül’ün adaylığı kesinleşmese de, Önder’in adaylığı CHP’nin İstanbul’u almasının önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

 

'İronden ibaret'

 

Sırrı Süreyya Önder İstanbul’a adaylığını açıklamadı. “CHP oylarımı bölmesin” çıkışı, kendisine gelen “aradan çekil” çağrılarına yönelik bir ironiden ibaret yalnızca.

Çakırözer’in gündeme getirdiği CHP teklifini Sırrı Süreyya Önder’e sordum. CHP’den resmî bir teklif gelmemiş ancak partinin her düzeyinden bu tür tekliflerle karşılaştığını söyledi.

Peki, aday olacak mı? Olacağına dair herhangi bir işaret de vermedi. 27 Kasım’da kuruluş kongresini gerçekleştirecek Halkların Demokratik Partisi’nin, yerel seçimlerle ilgili yapacağı toplantıdan sonra bütün il ve ilçelerde adayların açıklanacağını söylemekle yetindi.

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