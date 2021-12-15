Sırrı Süreyya Önder'den ihale iddialarına yanıt: Anılan ihalede adı geçen şahısla hiçbir ilişkim yoktur

T24 Haber Merkezi

Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hükümete yakın medyada damadıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yaklaşık 30 milyon TL'lik ihale aldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Önder, iddiaları "Anılan ihalede adı geçen şahısla hiçbir hısım/akrabalık/damatlık veya dostluk ilişkim yoktur. Yedi göbek sülalemin içinde hiçbir belediye ile ihale vb ilişki içine girmiş bir tek yakınım yoktur" şeklinde yalanlayarak, hukuki süreci başlatacağını belirtti.

İktidara yakın kaynaklardan ve 'troll' hesaplardan Sırrı Süreyya Önder'in damadı olduğu iddia edilen Emre Abay'ın şirketine üç farklı ihale verildiği öne sürülmüştü. Önder, haberlerde adı geçen kişiyi tanımadığını belirtirken, ailesinden kimsenin hiçbir belediyeyle ihale gibi ilişkiler içerisine girmediğini belirtti. Önder, şu açıklamayı yaptı:

"Haksız tek bir kuruşa tenezzül etmek büyük alçaklık"

"2 günden beri bazı örgütlü troll hesaplardan, damadımın İstanbul Belediyesi’nden ihale aldığı yazılmaktadır.

1- Anılan ihalede adı geçen şahısla hiçbir hısım/akrabalık/damatlık veya dostluk ilişkim yoktur.

2- Yedi göbek sülalemin içinde hiçbir belediye ile ihale vb ilişki içine girmiş bir tek yakınım yoktur.

Belediye ya da kamu kaynaklarından haksız bir tek kuruşa tenezzül etmek büyük alçaklıktır.

3- Bunu sosyal medyada yayan tüm hesaplar için hukuki girişimleri yarın itibariyle başlatacağımın bilinmesini isterim."