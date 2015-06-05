Sırrı Süreyya Önder: Çözüm sürecini MHP ile bile yürütürüz

HDP Ankara milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder, seçimden sonra çözüm süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Önder 'Çözüm sürecini MHP ile bile yürütürüz' dedi.

Önder, CNN Türk'te Mirgün Cabas'ın sunduğu Her Şey programına katılarak çözüm sürecine ilişkin açıklamalar yaptı. Önder'in açıklamaları şöyle:

"MHP ile bile yürütürüz. Bizim kimsenin hakkından bir şey istediğimiz yok ki. Barışın bir tek temel gereği var, bu kadar söylediklerini inkar etmeselerdi, biz Dolmabahçe deklarasyonunda bu işi demokratik siyasete bağlamışız. Bunun önündeki kanalların açılması, buna hangi Türk milliyetçisi itiraz eder sizce? Hangi sosyal demokrat itiraz edebilir? Hangi muhafazakar itiraz etmeli?"