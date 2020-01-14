26. Dönem HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ameliyat oldu. Önder'i ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi.

Twitter hesabından Önder'in ameliyatına ilişkin bir mesaj paylaşan Buldan, "En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum" dedi.

Önder, geçen hafta Diken yazarı Kemal Göktaş ile "Kısa Dalga Podcast" için yaptığı dört bölümlük 'Sırrı Süreyya Önder Anlatıyor' isimli podcast dizisinin ilk bölümünde yaptığı açıklamada, cezaevinde iken ameliyat olmak için gittiği doktorun kendisine, "Ya biz sizi seviyoruz kişi olarak, hani bize güvenin, nasıl yapacağımız bizim işimizdir ama o şerefsiz partide ne işiniz var" demesi üzerine cezaevinde ameliyat olmaktan vazgeçtiğini söylemişti.

TIKLAYIN - Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama o şerefsiz partide ne işiniz var' deyince ameliyat olmaktan vazgeçtim