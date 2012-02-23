Sırrı Süreyya: Olgun beni çok güzel taklit ediyor

T24 - Meclis'in sanatçı vekili Sırrı Süreyya Önder, Yalan Dünya dizisinde Adıyamanlı Selahattin Çakaler karakterini oynayan Olgun Şimşek'in performansını takdir etti.

Olgun Şimşek'le yakın dostlukları olduğunu, kendisini daha önce de taklit ettiğini duyduğunu kaydeden Önder, "Diziyi merakla bekliyordum. Diziyi izlerken bir ara mutfağa gittim, içeriden benim sesim geliyordu" sözleriyle, ünlü oyuncunun performansını övdü. Olgun Şimşek, Selahattin Çakaler karakterini oynarken Sırrı Süreyya Önder'den esinlendiğini söylemişti.