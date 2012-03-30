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Politika

Sırrı Süreyya Önder, Kürtçe'yi vekillere Latince anlattı!

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Meclis'teki çarpıcı performansına devame etti

30 Mart 2012 00:52

 

Sırrı Süreyya Önder, Kürtçe eğitim ve Kürt çocukların Tükçe karşısındaki şaşkınlığını Meclis'teki vekillere Latince şiir okuyarak anlattı.
 
 

Kürsüden Latince şiir okudu

 
 
4+4+4 yasa tasarısının görüşüldüğü oturumda söz alan Sırrı Süreyya Önder, Latince bir şiir okudu. Ancak ilk etapta tüm vekiller Önder’in hangi dilde konuştuğunu anlayamadı.
 
 

'Empati yapın'

 
 
Okuduğu Latince şiirin ardından yeniden Türkçe'ye dönen konuşan Önder, amacını şyle açıkladı:
 
"İşte ilkokula başlayan bir Kürt çocuğu Türkçeyle sizin az önce karşılaştığınız durumla karşılaşıyor. Biraz empati yapın ve ana dilde eğitimin önündeki engelleri kaldırın"

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