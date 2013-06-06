Sırrı Süreyya: Hissenin ne önemi var? İnsanların ne hissettiği önemli

İçişleri Bakanı'nın verdiği talimat doğrultusunda Gezi eylemlerindeki polis şiddeti konusunda soruşturma bugün başlatıldı. İçişleri Bakanlığı Müfettişleri, İstanbul Valiliği'nde BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i dinledi.

Önder ifade için geldiği valiliğe girişinde yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Mülkiye başmüfettişi aradı. İdari soruşturma için bilgi vermek amacıyla. Görüşmenin Valilik'te yapılması da ironik. Twitter'dan çağrıda bulundum. Binlerce bilgi ve belge geldi. Biraz savaş anlayışlı Valilerin çekilmesi lazım. Bu kentlere de hep Diyarbakır 'da görev alanlar atanıyor. Artık dil ehli, hal ehli valilerin atanması gerekiyor."

'Soruşturmanın selameti için yöneticiler istifa edebilir'



Önder Mülkiye Başmüfettişi ile yaptığı görüşmenin ardından da şu açıklamaları yaptı:

"İçeride müfettişlere başından beri tanık olduğumuz gelişmeleri aktardık. Soruşturma başladı. Soruşturmanın selameti için buradaki yöneticiler istifa edebilirler. Bu demokratik bir seçenek. İnternette 'delilimvar.com' sitesini gösterdim, buradaki video ve görüntüleri gösterdim. Taksim Dayanışması üyeleri ile görüşmelerini istedim. Onlara bu süreci kendileriyle paylaşacaklarını anlattım. Soruşturmanın diğer iller için de başlatıldığını ve mülkiye müfettişleri görevlendirdiklerini duydum."

'Hissenin ne önemi var?'

Gazetecilerin Başbakan'ın kışla yapacağını Tunus'ta tekrar açıkladığına yönelik sorusu üzerine Önder, "Bu inat niye? Yapın sarayınızda oturun, yıkın viranenizde oturun! Başka ne diyebilirim" dedi. Önder, borsanın düşmesi ile ilgili olarak ise, "Hissenin ne önemi var. İnsanların ne hissettiği önemli. Dünyadaki hiçbir hisse insandan önemli değildir" diye konuştu.