Sırrı Süreyya Önder'den İçişleri Bakanı Şahin'e şiir

BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e hitaben bir şiir okudu. Önder şiirini okuduktan sonra, 'Sayın Bakan başımızda dursun. Değişmez İçişleri bakanı olsun' dedi.

CHP, İdris Naim Şahin hakkında 29 Ekim'de Ankara'da düzenlenen yürüyüşte, yaşanan olaylar nedeniyle 'görevini kötüye kullanma' gerekçesiyle gensoru vermişti. Bugün Şahin hakkında verilen gensoru önergesi TBMM'de görüşüldü.

Genel Kurul'da BDP adına kürsüye çıkan Önder, “Sayın İçişleri Bakanı’nın bugüne kadar aldığımız bütün günahları için Genel Kurul’un huzurunda özür diliyoruz” dedi.

Önder sözlerine şöyle devam etti:

Cumhuriyet demek değişim, dönüşüm demektir, bizde değişiyoruz. CHP yanlış yerden gensoru önergesi veriyor. Bu aşamada bu nedamet şöyle bir noktaya da vardı. Ben bir de Sayın Bakana şiir yazdım, methiye diyebiliriz” dedi ve bir şiir okudu.

Önder'in Bakan Şahin'e yazdığı şiir şöyle:

“Kurbanam kalın kaşına,

Taç yakışan başına,

Bir gün görmesem ey İdris Naim,

Yanarım ataşına.”

'Bize gaz sıkmış, canına kurbanım'

“Bize gaz sıkmış, canına kurbanım, iyiliğimiz için. Diyarbakır ’da gazla sulanmadık bir yer kalmadı, gazda organikmiş, sayın bakanımız yalan söyleyecek değil herhalde. Asolan gensoru verilecek olan sizsiniz, komple Sayın İdris Naim Şahin başımızın tacı olmalı, ben buradan öneriyorum, Meclis olarak bir milli mutabakat yapalım. MHP zaten hazır, AK Parti MYK’ya almadı ama ikna ederiz bir şekilde, olmadı Oslo mutabakatına koyarız. Geriye kaldı CHP, siz de gelin şu inadı bırakın, Anayasaya dağişimez bir madde ekleyelim, dünya durdukça Sayın Bakan başımızda dursun. Değişmez İçişleri bakanı olsun”