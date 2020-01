Sırrı Sakık'tan 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyenlere: İt sürüleri!

Ağrı Belediye Başkanı BDP'li Sırrı Sakık, geçen yılki newrozda 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyenlere, "Generali olsanız ne yazar, it sürüleri" dediği için hakkında dava açıldığını söyleyen Sakık, "Buradaki polisler, çekim yapanlar, not tutanlara aynı şeyi tekrarlıyorum. Onlar it sürüsüdür, onlar bu halka düşmandırlar" dedi.

DHA’da yer alan habere göre, Ağrı Hani Baba Caddesi'ndeki belediye otoparkında bugün öğleden sonra düzenlenen newroz kutlamalarına DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, DBP’li Belediye Başkanı Sırrı Sakık ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. ewroz ateşinin yakılmasından sonra konuşan Sırrı Sakık, "Bugün 18 Mart Çanakkale’de kurtuluş savaşında yaşamını yitiren yiğitlerin anma günüdür. Buradan Ağrı’dan Çanakkale’de yaşamını yitiren bütün kahramanları saygı ile selamlıyoruz. Onlar Çanakkale’ye giderken Ağrılıydı, Muşluydu, Edirneliydi, Tekirdağlıydı. Ortak bir vatan için gittiler. Kürt, Türk, Abaza, Çerkez herkes el ele tutuşarak o topraklarda kurtuluş savaşını verdi ve o topraklardan bir daha geri dönmediler. Ey sayın Cumhurbaşkanı sizin bu ülkeyi yöneten atalarınız Çanakkale’de bu mücadeleyi verenlerin ruhuna ihanet ettiler" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müzakereler devam ederken Kürt sorunu olmadığı yolundaki açıklamalarını değerlendiren Belediye Başkanı Sırrı Sakık, bu konuda şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Kürt sorunu yoksa ne sorunu var? Size göre Kürt sorunu yok. Size göre şimdi bir seçim sorunu var. Eğer Kürt sorunu yoksa HDP neden her gün Kandil'de, İmralı'da Sayın Öcalan ile görüşüyor? Kürt sorunu yoksa neden HDP’nin aktörleri her gün sizinle görüşüyorlar? Vallaha bence sizde bir vicdan sorunu var? Sayın Cumhurbaşkanı sen hangi haklara sahipsen biz Ağrı’da, Kürdistan’daki bütün Kürtler aynı hakka sahip olmak istiyor. Bizim 30 yıllık mücadelemizi görmüyorsanız, körsünüz. Bizim zora, zulme boyun eğmediğimizi siz çok iyi bilmelisiniz. Bu ülkede yeni bir inşa dönemi başlamalı, herkesin ortak bir vatanı olmalı, bütün diller, bütün dinler birleşip demokratik bir Türkiye oluşturmalı ve demokratik bir Cumhuriyet oluşturulmalı. Sayın Öcalan başta olmak üzere bütün gerilla birlikleri cezaevinden ve Kandil'den herkes gelip demokratik siyasete katılmalı ve barış sağlamalıdır."

Ağrı'da daha önce yaptığı konuşmalardan sonra cumhuriyet savcılarının soruşturma açtıklarını anlatan Sırrı Sakık, geçen yıl newrozda batıda Kürt mahallelerine yönelik saldırılar olduğunu ileri sürdü.

Batıda 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyenlere mesaj yollayan Sakık, "Demiştim ki ey oradaki çeteler. Siz Mustafa Kemal’in askeri değil generali olsanız ne yazar. İt sürüleri. Bundan dolayı ve 30 Mart, 1 Haziran seçimlerindeki o yenilgiden dolayı Adalet Bakanı bizzat talimat veriyor ve hakkımda dava açılıyor. 1 Nisan'da adliyede olacağız. Buradaki polisler, çekim yapanlar, not tutanlara aynı şeyi tekrarlıyorum. Onlar it sürüsüdür, onlar bu halka düşmandırlar" diye konuştu.