-SIRRI SAKIK'TAN ''BİRLİK'' MESAJI MUŞ (A.A) - 24.07.2010 - BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, basında yer alan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'nin ''Ayrılırsanız üçüncü sınıf bir Ortadoğu ülkesi olursunuz'' sözüne ilişkin, ''Biz Türkiye ile birlikte huzurun ve hukukun ülkesini birlikte yaratarak, bir arada yaşamalıyız. Yani Türkiye Avrupa ile bütünleşmiştir, bütünleşmek zorundadır'' dedi. Bir yakınının düğününe katılmak için Muş'a gelen Sakık, havaalanında gazetecilere, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey ile görüşmesini değerlendirdi. Büyükelçi Jeffrey ile yemekte referandumu ele aldıklarını ifade eden Sakık, Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun, anayasal düzeyde herkesin hakkını güvence altına alacak bir düzenleme yapması gerektiğini söyledi. Sakık, ''Zaten Anayasada haklarımızı gözeten düzenleme olmadığı için biz sandık başına gitmiyoruz. Büyükelçi ile yapılan görüşmede bunlar dile getirildi. 'Siz niye sandık başına gitmiyorsunuz' dediğinde, biz de 'sandık başına gitmemiz için bir neden yok' dedik'' diye konuştu. Bir gazetecinin Jeffrey'nin ''Ayrılırsanız üçüncü sınıf bir Ortadoğu ülkesi olursunuz'' dediğine dair haberi hatırlatması üzerine Sakık, şöyle dedi: ''Bu tespit Büyükelçinin değildi. Biz Ortadoğu bataklığında yaşamıyoruz dedik. Biz Türkiye ile birlikte huzurun ve hukukun ülkesini birlikte yaratarak, bir arada yaşamalıyız. Yani Türkiye Avrupa ile bütünleşmiştir, bütünleşmek zorundadır. Eğer bunu sağlayabilirsek zaten Türkiye'de bu kan ve şiddet de durur. Biz Ortadoğu'da değil, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile bir an önce bütünleşmesi gerektiğini söylüyoruz.''