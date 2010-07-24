T24 LogoT24 Logo
Politika

SIRRI SAKIK'TAN ''BİRLİK'' MESAJI MUŞ (A.A)

24 Temmuz 2010 14:53

-SIRRI SAKIK'TAN ''BİRLİK'' MESAJI MUŞ (A.A) - 24.07.2010 - BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, basında yer alan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'nin ''Ayrılırsanız üçüncü sınıf bir Ortadoğu ülkesi olursunuz'' sözüne ilişkin, ''Biz Türkiye ile birlikte huzurun ve hukukun ülkesini birlikte yaratarak, bir arada yaşamalıyız. Yani Türkiye Avrupa ile bütünleşmiştir, bütünleşmek zorundadır'' dedi. Bir yakınının düğününe katılmak için Muş'a gelen Sakık, havaalanında gazetecilere, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey ile görüşmesini değerlendirdi. Büyükelçi Jeffrey ile yemekte referandumu ele aldıklarını ifade eden Sakık, Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun, anayasal düzeyde herkesin hakkını güvence altına alacak bir  düzenleme yapması gerektiğini söyledi. Sakık, ''Zaten Anayasada haklarımızı gözeten düzenleme olmadığı için biz sandık başına gitmiyoruz. Büyükelçi ile yapılan görüşmede bunlar dile getirildi. 'Siz niye sandık başına gitmiyorsunuz' dediğinde, biz de 'sandık başına gitmemiz için bir neden yok' dedik'' diye konuştu. Bir gazetecinin Jeffrey'nin ''Ayrılırsanız üçüncü sınıf bir Ortadoğu ülkesi olursunuz'' dediğine dair haberi hatırlatması üzerine Sakık, şöyle dedi: ''Bu tespit Büyükelçinin değildi. Biz Ortadoğu bataklığında yaşamıyoruz dedik. Biz Türkiye ile birlikte huzurun ve hukukun ülkesini birlikte yaratarak, bir arada yaşamalıyız. Yani Türkiye Avrupa ile bütünleşmiştir, bütünleşmek zorundadır. Eğer bunu sağlayabilirsek zaten Türkiye'de bu kan ve şiddet de durur. Biz Ortadoğu'da değil, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile bir an önce bütünleşmesi gerektiğini söylüyoruz.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24