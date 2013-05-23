Sırrı Sakık'ın doktor dünürü gözaltına alındı

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın dünürü Mahmut Yaşar Anlı Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Mahmut Yaşar Anlı'nın Şanlıurfa'da bir tıp merkezinde doktor olduğu ve sahte hasta kaydı yaparak devleti dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir tıp merkezine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 2 doktor, 2 özel hastane sahibi ve 4 özel tıp merkezi çalışanı gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı. Gözaltı ardında Siverek Adliyesi'ne sevk edildi. Yapılan operasyon sonucunda elde edilen ilk bilgilere göre 139 kişinin kimliğini acil serviste muayene olmuş gibi gösterildiği ve daha önceden bin 769 kişinin sahte kayıtları yapıldığını öğrenildi. Yapılan sahtekarlıkla SSK'dan yaklaşık 36 bin TL alındığı öne sürüldü.

Gözaltına alınanlar arasında Barış ve Demokrasi Partisi Milletvekili Sırrı Sakık'ın dünürü Mahmut Yaşar Anlı'nın da olduğu belirtildi. Anlı'nın hastanenin acil servisinde doktor olduğu ifade edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sahte hasta kayıtları açarak ve muayene yaptıklarını belirterek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi.