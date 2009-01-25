Sırrı Sakık'ı elektrik çarptı

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde katıldığı toplantıda konuşmak için çıktığı kürsüde yere düşen mikrofonu alırken, elektrik çarptı.



DTP Ceyhan Belediye Başkan Adayı Seyfettin Aydemir'in tanıtım toplantısına katılan Sakık konuşmasına başlarken sehpalı mikrofon kürsünün üzerine devrildi. Eğilip mikrofonu tutmak isteyen Sakık, ``Bunda elektrik var çarpıldık'' diyerek başka mikrofon istedi. Elektriğe çarpıldığı mikrofon ayaklıktan çıkarılıp yerine başka mikrofon getirilip takıldı. Ancak, Sakık bu mikrofona da çarpılmaktan kurtulamadı. Sakık değiştirilen ayaklıktaki mikrofonu tutarak konuşma yapmak isterken yine çarpılınca, ``Bende mi problem var?'' diyerek elini mikrofondan çekip konuşmasına başladı. Sakık, bir ara elektriğe çarpıldığını unutup elleriyle yine mikrofonu tutmak isteyince yeniden çarpılma korkusuyla elini hızla çekti.



'Başbakanı sandığa gömeceğiz'



Elektrik kaçağı yaptığı sanılan mikrofonu tutmadan konuşmasını yapan Sakık, `Ergenekon örgütünün' Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde binlerce kişiyi öldürdüğünü cesetlerinin atıldığını öne sürerken kuyuların açılmasını istedi. Konuşmasında Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ı da eleştiren Sakık ``TRT 6 kanalını önemsiyoruz. Ancak, bu kanal, Sayın Erdoğan'ın seçim yatırımıdır. 29 Mart seçimlerinde DTP olarak tek rakibimiz AKP iktidarıdır. Başbakan'ı bölgede sandığa gömeceğiz'' diye konuştu.

