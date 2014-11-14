Sırrı Sakık: TSK, PKK ile ortak güçbirliği kurmalı

Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, "Türkiye'de barış sağlandıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Ortadoğu'daki tehditlere karşı PKK ile ortak bir güçbirliği kurmasını" önerdi.

AK Parti'nin itirazı üzerine Ağrı'da iki kez yapılan seçimi kazanarak belediye başkanı olan Sırrı Sakık, çok tartışılacak bir öneride bulundu.

Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rûdaw’ın haberine göre Sırrı Sakık, çok tartışılacak şu öneride de bulundu: “Türkiye’de barış süreci bir aşamaya geldi. Silah artık Türkiye’de bir tehdit olmaktan çıkmalı. Kürtler’in Ortadoğu’da kendisini savunması ve varlıklarını tehdit eden diğer güçlere karşı ciddi bir birlik oluşturması lazım.



PKK’nin 30 yıllık bir savaş deneyimi var. Türk Silahlı Kuvvetleri de Türkiye’de barış sağlandıktan sonra Ortadoğu’nun güvenliğini tehdit eden güçlere karşı PKK ile ortak bir güçbirliği kurabilir. Tehdit kapsamlı bir tehdit olduğu için peşmerge ve PYD de buna katılabilir.”