Sırrı Sakık özür diledi

Sırrı Sakık, İzmir'de açlık grevleri ile ilgili katıldığı yürüyüşün ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken kullandığı ifadeler nedeniyle özür diledi.

Sakık, sosyal paylaşım sitesi twitter'da "İzmir'de ki konuşmamda talihsiz bir anoloji kurduğumu fark ettim. Tarihi boyunca, büyük kıyımlara uğramış bir halkın evladı olarak benzer akıbete sahip diğer halkları incitmem düşünülemez, bu konudaki hassasiyetim zaten bilinmektedir..uyaran dostlara da teşekkür ediyorum." mesajlarını paylaştı.

Tepki çeken sözler

Sakık İzmir'de "Aklınızı başınıza alın, Kürtler 1915’lerdeki Ermeniler değil ki katledesiniz, Kürtler 6–7 Eylül’ü yaşayan Rumlar, Yahudiler değil ki zulüm edesiniz. Kürtlerin sözü vardır; Azdan az gider, çoktan çok gider. Hiçbir dönem kan ve şiddet üzerinden politika yapmadık, kimsenin burnunun kanamasını istemedik. Ölümler cezaevlerinden çıkarsa sokaklar tetiklenir. İnsanlar bunu içlerine sindiremez, biz de sindiremeyiz. Onun için sizi duyarlı olmaya davet ediyoruz" demişti.