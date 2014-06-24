Sırrı Sakık hakkındaki 24 dokunulmazlık dosyası iade edilecek

BDP Muş Milletvekili iken 1 Haziran'da yapılan seçimde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Sırrı Sakık'ın, belediye başkanlığı görevini tercih etmesi nedeniyle milletvekilliği düştü.



Sakık hakkında TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda bulunan 24 dokunulmazlık dosyası, Başbakanlık aracılığıyla Adalet Bakanlığı'na iletilecek.

Sırrı Sakık'a ait dosyaların geri gönderilmesiyle Meclis'teki dokunulmazlık dosyalarının sayısı 927'ye inecek.

Sakık'ın yasama dokunulmazlığı, milletvekilliğinin düşmesiyle sona erdi. Sakık, bundan sonraki süreçte, "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun"a tabi olacak. Yasa uyarınca, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları hakkında soruşturma izni verme yetkisi İçişleri Bakanı'na ait.

Sakık'ın milletvekilliğinin düşmesiyle Meclis'teki sandalye dağılımında da değişiklik oldu. AK Parti 313, CHP 130, MHP, 52, HDP 28, bağımsız milletvekilleri 14 olurken, boşalan üyelik sayısı da 13'e çıktı.