Sırrı Sakık ile Vali arasında logo tartışması

Ağrı’da Şehir Ormanı temel atma töreninde belediye ile valilik arasında logo tartışması çıktı. Belediye Başkanı BDP’li Sırrı Sakık tören alanında belediyenin logosunun olmamasına tepki göstererek, "Bizi yok hükmünde kimsenin saymasına müsaade etmeyiz" dedi. Ağrı Valisi Musa Işın ise, "Ben şimdi kalkıp da burada aynı ton, aynı üslupla size cevap verirsem burada hepimizin vücut kimyası bozulur. Çok özür diliyorum hepinizden, benim gerçekten vücut kimyam bozuldu. Titriyorum şu anda, buna gerek yoktu" diye yanıt verdi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre; Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğince yürütülen ’Şehir Ormanı Projesi’nin Gazi Mahallesi’nde yapılan temel atma törenine Vali Musa Işın, Belediye Başkanı Sırrı Sakık, Erzurum Orman Bölge Müdürü Muhammet Salih Çetiner ile kamu kurum müdürleri katıldı.

'Red ve inkârlarla huzuru sağlayamazsınız'

Konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan Belediye Başkanı Sırrı Sakık, tören alanındaki tanıtım panolarında sadece Ağrı Valiliği, Orman Genel Müdürlüğü ve SERKA’nın logosunun yer almasına tepki göstererek şunları söyledi:

"Yok hükmünde sayılmak insanların en çok tepki gösterdiği olaylardan biridir. Bakın logolarda Ağrı Belediyesi yok. Zaten bütün kavgalar da bu topraklarda yok hükmünde saydığınız için olur. Bizi yok hükmünde kimsenin saymasına müsaade etmeyiz. Burada emeğimiz, çabamız var. Buradaki yöneticiler, devletin geçmişten kalan tortuları. Bunlar iflas etti. Bizi yok hükmünde kimse saymamalıdır. Geçmişin tortularıyla, red ve inkârlarıyla bu şehirde huzuru sağlayamazsınız. Benim 30 yıllık kavgam ve Ağrı’ya gelişim yok sayıldığım içindir."

Vali Musa Işın ise, Başkan Sakık’ın konuşmasından dolayı üzüntü duyduğunu dile getirerek tören öncesinde konuyu kendisine açıkladığını söyledi. Sırrı Sakık’a kavga edilerek bir yere gelinemeyeceğini söyleyen Vali Musa Işın, logonun tören alanına konulacağından haberi olmadığını, Ağrı’da yapılan organizasyonlarda hürmet ve saygıdan dolayı cumhuru temsil ettiği için valiliğin logosunun konulduğunu söyledi. Vali Musa Işın, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben şimdi kalkıp da burada aynı tonla, aynı üslupla size cevap verirsem burada hepimizin vücut kimyası bozulur. Biz muhabbet dilimizi kullanalım. Eğer barış istiyorsak önce dağdaki insanların silahlarını bırakması lazım. Dağda silahlı insanlar olduğu sürece biz barıştan bahsedemeyiz, ben de bunu söylemek zorundayım. Çok özür diliyorum hepinizden, benim gerçekten vücut kimyam bozuldu. Titriyorum şu anda, buna gerek yoktu. Bende mi aynı dille konuşayım?” dedi. Belediyenin de logosunu oraya koyacağını söyleyen Işın, “Sırrı Bey buraya çıksın ’Türkler ve Kürtler kardeştir’ desin o zaman başımın üstünde yeriniz olur."