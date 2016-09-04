Sırrı çözülemeyen elyazması



İspanyol Siloé Yayınevi yaklaşık on yıllık bir çalışma sonucu bilinmeyen bir yazıyla yazılmış ve anlamı çözülemeyen gizemli bir kitap olan Voynich elyazmasının birebir kopyasını hazırladı. Yayınevi orijinali Yale Üniversitesi'nde korunmakta olan bu özel kitabın bir buçuk yıl içinde 898 nüshasını hazırlamayı hedefliyor.

"Bu kitap gizemli bir auraya sahip. İlk kez gördüğünüzde hissettiklerinizi anlatmak neredeyse mümkün değil" açıklamasını yapan Siloé Yayınevi Müdürü Juan José García benzer bir etki yaratması için nüshaları, dokunulduğunda elyazmasının orijinal parşömenine benzeyen özel bir hamurdan hazırlamayı planladıklarını kaydediyor. Bu özel nüshaların 7 bin ile 8 bin euro arasında bir fiyata satışa çıkarılması bekleniyor. El yazmasını şimdiden neredeyse 300 kişi sipariş etti.

Voynich elyazması bulunduğu günden bu yana dilbilimciler, kriptologlar, tarihçiler, bilim insanları ve meraklıların yoğun ilgisini görüyor.

1404 ila 1438 yılları arasında yazıldığı tahmin edilen Voynich elyazması, adını 1912 yılında varlığını ortaya çıkaran Wilfrid M. Voynich adındaki bir sahaftan alıyor. 200'den fazla sayfa içeren el yazması çok sayıda ilginç bitki, nü kadın ve yıldız çizimlerinden oluşuyor.

Şimdiye kadar binlerce kişi elyazmasını çözmek için canla başla çalıştı. Ancak elyazmasında kullanılan yazının çözülememesi, çizimlerdeki bitki ve yıldız haritalarının ise dünya üzerinden tespit edilememesi; elyazmasıyla ilgili birçok spekülasyona neden oldu. Kitabın uzaylılar tarafından yazılmış olabileceğinden, tamamen hayal ürünü olduğuna kadar yüzlerce farklı görüş bulunuyor.

Elyazmasının içeriğiyle ilgili de çok sayıda farklı görüş var. Kimileri elyazmasının şifalı bitkilerin hikayesini, kimileriyse sonsuz yaşamın sırrını sakladığını savunuyor.

Siloé Yayınevi Müdürü Juan José García'nın ortaklarından birinin ise başka bir teorisi var. Garcia'nın ortağı, yazarın insanları meraktan kıvrandırmak için böyle bir eser kaleme almış bir sadist olabileceğini düşünüyor.